Zerocalcare porta lo spettacolo 'Strappare lungo i bordi' al Ravenna Festival

Ospite speciale all'interno della 22esima edizione del Ravenna Festival. Giovedì 23 giugno a Milano Marittima, nell'ambito della speciale rassegna creata per la città del sale 'Il trebbo in musica 2.2', il celebre fumettista romano - reduce del successo della serie Netflix 'Strappare lungo i bordi', adattamento del primo libro a fumetti dell'artista 'La profezia dell'armadillo' - salirà sul palco insieme al cantautore Giancane per uno spettacolo originale Ravenna Festival-Woodworm. L'evento si terrà alle 21.30 all'Arena dei pini di Milano Marittima. Posto unico numerato € 20, ridotto € 18, speciale Giovani under 18 € 5.

È con Strappare lungo i bordi, infatti, che Zerocalcare ha raggiunto il pubblico più ampio, quello delle serie televisive: una storia concepita come una scatola di frammenti di esistenza, schegge di vita accumulate in una carriera ancora breve ma già importante e segnata dal fare arte senza compromessi. Una storia in cui la musica, curata da Giancane, non è semplice orpello, ma colonna sonora delle trasformazioni e della rabbia del crescere. Per lui, che da sempre disegna copertine di dischi e locandine per gruppi dell’underground, è stata anche l’occasione per rivisitare le proprie passioni, i film, i libri, i dischi di una vita. Un rapporto sempre strettissimo con la musica che qui si realizza per la prima volta sul palcoscenico, in una sorta di viaggio tracciato dal dialogo tra segno grafico e suono. Entrambi rigorosamente dal vivo.