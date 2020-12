'Zona rossa': modifiche ai mercati di Bagnacavallo per le feste

In occasione delle festività natalizie, gli uffici del Comune di Bagnacavallo resteranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di giovedì 24 e 31 dicembre e nella mattinata di sabato 2 gennaio. L’ufficio di stato civile sarà reperibile nelle mattinate di sabato 26 dicembre e 2 gennaio esclusivamente per denunce di morte al numero 3341016573. Sempre in ambito di uffici pubblici del Comune di Bagnacavallo, la Delegazione di Villanova resterà chiusa fino al 5 gennaio; riaprirà al pubblico giovedì 7 gennaio e avrà un nuovo numero di telefono. L’ufficio risponderà infatti allo 0545280850.

In base al Decreto Legge Natale, inoltre, i mercati settimanali di Bagnacavallo durante le festività ricadranno nell’ambito delle disposizioni dettate per le zone rosse. I mercati di giovedì 24 e 31 dicembre in largo De Gasperi e sabato 2 gennaio in piazzetta del Carmine saranno perciò soltanto alimentari.