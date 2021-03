Ravenna in 'zona rossa': quali sono le attività e i negozi che restano aperti

Da lunedì Ravenna, così come tutta la Romagna e parte dell'Emilia, è ufficialmente in 'zona rossa'. Un passaggio determinato dall'aumento dei contagi da Coronavirus delle ultime settimane

Da lunedì Ravenna, così come tutta la Romagna e parte dell'Emilia, è ufficialmente in 'zona rossa'. Un passaggio determinato dall'aumento dei contagi da Coronavirus delle ultime settimane, molti dei quali riconducibili alle "varianti" individuate. Ma quali sono le attività che in zona rossa resteranno aperte?

Secondo il Dpcm dello scorso 2 marzo, primo dell'era Draghi, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate di seguito, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono sospese, inoltre, le attività legate ai servizi alla persona, tranne le lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse. Quindi, restano chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Le attività che restano aperte