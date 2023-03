4 nuovi varchi per la zona a traffico limitato in centro a Faenza

Quattro nuovi varchi Ztl nel centro storico di Faenza. E’ l’impegno di spesa messo a bilancio dal comune per le prossime annualità, relativamente alla fornitura, alla posa in opera e alla manutenzione per tre anni di quattro varchi di telecontrollo degli accessi nella zona a traffico limitato. Se gli occhi elettronici saranno immediatamente funzionanti o se invece, come in altri comuni della Romagna, inizialmente saranno solamente installati e rileveranno i dati esclusivamente a fine statistico è ancora da valutare. In ogni caso la spesa riguarda un finanziamento regionale e si lega ai progetti di mobilità sostenibile e al piano integrato dell’aria approvato negli scorsi anni.

Per non perdere le risorse cofinanziate quindi è stata messa a bilancio la cifra di 122mila euro, a cui seguirà una gara sopra soglia per l’individuazione della ditta che si occuperà di fornire e installare i varchi. Stando al piano urbano della mobilità sostenibile approvato nel 2021, tra gli obiettivi risultano "gli interventi di moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale come organizzazione della circolazione, dell’accessibilità e della sosta, l'estensione delle ztl, delle zone 30 e pedonali nei centri urbani”. Gli strumenti serviranno quindi per centrare gli obiettivi del Pums, ma è probabile che l’attivazione definitiva dei varchi possa in ogni caso avvenire non prima del biennio 2024-2026.