Regali di Natale a domicilio: 5 idee originali da far recapitare

Quest’anno il Natale senza dubbio sarà diverso da quelli passati, ma non per questo meno memorabile. Il distanziamento sociale ci costringe a stare lontano dalle persone a cui vogliamo bene. Pranzi e cene non potranno essere come quelli a cui siamo abituati e di conseguenza anche lo scambio dei regali sarà più complicato.

Le restrizioni hanno rivoluzionato il modo di fare shopping, però con l’aiuto di internet e pochi click si può superare anche questo ostacolo. Il delivery permette di far recapitare a parenti e amici il dono da mettere sotto l’albero.

Se è la prima volta che fate acquisti online, oppure non avete avuto ancora l’intuizione giusta, abbiamo in serbo per voi alcune idee originali per far sentire a chiunque quanto siamo vicini anche a distanza.

Confezione Regalo Panettone Artigianale e Spumante

Non c’è pranzo o cena natalizia che si rispetti che non si concluda con una fetta di panettone e un bel brindisi. Soffice e gustoso il panettone è il simbolo della tradizione natalizia mentre lo spumante è da sempre uno dei prodotti più amati da noi italiani. Un classico intramontabile delle feste ma sempre molto apprezzato, un’idea regalo deliziosa per far sentire la nostra vicinanza ai nostri cari anche se non possiamo essere con loro a tavola. Il Panettone Artigianale da 1kg e lo Spumante APIS - Irpinia Fiano Spumante DOC 2018 della Cantina Giovanni Molettieri arrivano comodamente a casa ad un prezzo super scontato ed in una elegante confezione regalo.

Confezioni Vini e Spumante Cantina Molettieri

Per la Vigilia di Natale non può mancare sulla tavola un buon vino della Cantina Molettieri con sede a Montemarano, nel cuore dell'Irpinia, territorio vocato alla viticoltura. I vini più rinomati sono sicuramente il GRAECUS - Greco di Tufo DOCG e il DOLIUM Irpinia Campi Taurasini DOC, quest'ultimo vincitore nel 2018 dei Tre Cornetti Gold.

Un bianco Greco 100% dal colore giallo paglierino con sentori minerali tipici del vitigno con aromi di frutta bianca perfetto con piatti a base di verdure come rape e patate, primi conditi come paccheri con guanciale di maiale. Particolare è l’abbinamento con babà semplice senza crema.

Il DOLIUM, un rosso 100% Aglianico con almeno 3 anni di affinamento di cui 10 mesi sono in barrique. Dal colore rosso rubino intenso e dal profumo fruttato, con netti sentori di spezie e di liquirizia. Tannico in modo equilibrato mantenendo una bassa acidità. Al palato secco, mediamente morbido che ben si accompagna a piatti come salumi e formaggi di breve stagionatura.

Cialde Caffè Kamo

Per amanti del buon caffè ecco una proposta da non perdere. Il vero caffè napoletano da bere a casa come al bar e da acquistare online ad un prezzo davvero vantaggioso. 3 diverse miscele tra cui scegliere o da provare tutte così da scegliere il preferito. La miscela Tolima 100% Arabica, in cui trovare una perfetta armonia di gusto ed aroma. Perfetta per chi ama un caffè delicatissimo, soave, dal corpo morbido e dall'aroma fine, con sentori di nocciola tostata. La miscela Tambora, dal gusto dolce ed aroma intenso. Questa pregiata miscela è composta in prevalenza da caffè Arabica del Sud America, sapientemente selezionati, miscelati e tostati secondo l’esperienza degli specialisti Kamo. Ne risulta un caffè equilibrato, dal corpo medio e dall’aroma intenso, esaltato da delicate note di cacao. Infine la miscela Fuego, un mix di caffè fini ottenuto dalla combinazione di diverse qualità di Arabica del Sud America e da caffè selezionati, provenienti dal Sud-Est Asiatico. Ne deriva un caffè straordinario, dal carattere deciso e dal corpo consistente.

Calze della Befana e Scaldacollo

Anche se la Befana è ancora lontana nessuno ci impedisce di pensare al simbolo della festa del 6 gennaio: la calza. Se volete rompere la tradizione e fare un regalo originale a chi non si perde neanche una partita di calcio, questa calza personalizzata è la scelta ideale. I colori sono quelli della squadra del cuore con tanto di stemma in evidenza. É disponibile per i tifosi di Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Genoa e Atalanta che non vedranno l’ora di esporla e soprattutto scoprirne il contenuto. Cioccolato al latte, fondente e tante sorprese aspettano solo di essere scartate e gustate!

Creazioni Artigianali di Cioccolato

Tra le idee regalo per l'Epifania 2021 ci sono anche le Creazioni Artigianali in Cioccolato Made in Italy!

Un modo del tutto originale di assaporare il ciocccolato, lavorato dalla sepienti mani dei cioccolatieri di Vecchia Brianza Chocolab. Dagli utensili da cucina come lo schiaccianoci, la grattugia, il mattarello e l'apribottiglie agli attrezzi da lavoro come il cacciavite, la pinza o il taglierino. tutti realizzati in cioccolato purissimo di ottima qualità, decorati a amano curando nei minimi dettagli ogni particolare per offrirvi un prodotto unico da vedere e da gustare!

