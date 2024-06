Elezioni, seggi chiusi: continua lo spoglio delle schede per le europee - LA DIRETTA

Diretta

Seggi chiusi alle 23. Sabato e domenica si è votato per il rinnovo dell'Europarlamento, mentre 14 comuni del ravennate sono stati chiamati a eleggere anche il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. A urne chiuse si parte con lo spoglio delle schede marroni, mentre lo spoglio delle schede azzurre, quelle relative alle elezioni amministrative, inizia lunedì alle 14.

9.18 - Le preferenze di Bagnacavallo

A Bagnacavallo per il Pd Stefano Bonaccini incassa 924 voti, 158 Elisabetta Gualmini e 75 Alessandro Zan. Per FdI Giorgia Meloni ne ottiene 408. Per la Lega 128 voti a Roberto Vannacci. Molto distanti gli altri numeri, questi i principali: per il Movimento 5 Stelle 16 voti per Paolo Bernini, per FI 43 voti ad Antonio Tajani, per Alleanza Verdi e Sinistra 62 voti a Domenico Lucano detto Mimmo, per Azione 22 voti a Carlo Calenda, per Pace Terra Dignità 29 voti a Michele Santoro.

9.15 - Le preferenze di Alfonsine

Ad Alfonsine per il Pd Stefano Bonaccini incassa 644 voti, 95 Elisabetta Gualmini e 87 Alessandra Moretti. Per FdI Giorgia Meloni ne ottiene 243. Per la Lega 58 voti a Roberto Vannacci. Molto distanti gli altri numeri, questi i principali: per il Movimento 5 Stelle 12 voti per Sabrina Pignedoli, per FI 23 voti ad Antonio Tajani, per Alleanza Verdi e Sinistra 16 voti a Domenico Lucano detto Mimmo.

9.07 - DATO DEFINITIVO DI RUSSI

A Russi il Pd stacca tutti con il 34,13% delle preferenze, seguito da Fratelli d'Italia al 29,14%, Movimento 5 Stelle al 7,15%, Forza Italia e Lega pari merito al 6,78%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,5%, Stati Uniti d'Europa al 3,26%, Azione al 3,17% e Pace Terra Dignità al 2,87%.

9.05 - DATO DEFINITIVO DI CASTEL BOLOGNESE

A Castel Bolognese il Pd con il 33,41% dei voti è davanti a Fratelli d'Italia al 32,88%, seguiti da Forza Italia al 7,16%, Lega al 6,61%, Movimento 5 Stelle al 6,38%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,41%, Azione al 2,67%, Stati Uniti d'Europa al 2,49% e Pace Terra Dignità all'1,8%.

09.00 - DATO DEFINITIVO DI BAGNACAVALLO

A Bagnacavallo stravince il Pd con il 40,61% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 25,31%, Movimento 5 Stelle al 6,79%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,66%, Lega al 5,73%, Forza Italia al 5,13%, Pace Terra Dignità al 2,81%, Stati Uniti d'Europa al 2,76% e Azione al 2,75%.

08.33 - M5S: "Forte astensionismo. Un segnale che non possiamo ignorare"

"Le proiezioni delle votazioni attestano il Movimento 5 Stelle come terza forza politica. I dati mostrano una partecipazione sempre inferiore alle elezioni, con una notevole diminuzione dell'affluenza alle urne. Questo trend ha influito negativamente anche sui risultati del nostro Movimento, riducendo il numero di voti rispetto alle precedenti tornate elettorali. Siamo consapevoli che l'astensionismo è stato un fattore determinante in questa elezione. È un segnale che non possiamo ignorare e che ci spinge a riflettere su come migliorare il nostro impegno con i cittadini". Questo quanto comunicato in una nota dal Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, con la partecipazione dei coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, dell’Europarlamentare Sabrina Pignedoli, della deputata Stefania Ascari e della consigliera regionale Silvia Piccinini.

08.05 - In attesa dello spoglio delle amministrative

Sale l'attesa per lo spoglio delle amministrative, che inizierà alle 14

08.00 - DATO DEFINITIVO DI SOLAROLO

A Solarolo vince il Pd con il 34,97% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 28,37%, Forza Italia al 7,20%, Lega al 7,15%, Movimento 5 Stelle al 6,42%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,26%, Pace Terra Dignità 3,67%, Stati Uniti d'Europa 3,62% e Azione 3,25%.

07.57 - DATO DEFINITIVO DI SANT'AGATA SUL SANTERNO

Concluso lo spoglio a Sant'Agata sul Santerno dove si impone Fratelli d'Italia con il 33,19% dei voti, insegue il Pd che si ferma al 28,84%, poi Movimento 5 Stelle al 9,68%, Forza Italia al 6,39%, Lega al 6,11%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,82%, Azione 3,37% Stati Uniti d'Europa 2,53%, e Pace Terra Dignità 2,04%.

07.53 - Manca solo una sezione a RUSSI

Ci sono 11 sezioni scrutinate su 12 a Russi, dove il Pd è ampiamente in testa con il 34,36% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 28,81%, Movimento 5 Stelle al 7,38%, Forza Italia al 6,90%, Lega al 6,49%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,55%, Stati Uniti d'Europa 3,21%, Azione 3,19% e Pace Terra Dignità 2,90%.

07.50 - DATO DEFINITIVO DI RIOLO TERME

Anche a Riolo Terme vince il Pd, con il 38,35% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 28,37%, Movimento 5 Stelle al 7,12%, Forza Italia al 5,78%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,70%, Lega al 4,82%, Stati Uniti d'Europa 4,11%, Azione 2,43% e Pace Terra Dignità 2,18%.

07.46 - DATO DEFINITIVO DI MASSA LOMBARDA

Si impone il Pd anche a Massa Lombarda dove raccoglie il 42,18% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 24,43%, Movimento 5 Stelle al 8,31%, Lega al 6,46%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,74%, Forza Italia al 4,37%, Pace Terra Dignità 2,36%, Stati Uniti d'Europa 2,34% e Azione 2,31%.

07.42 - DATO DEFINITIVO DI LUGO

A Lugo vince il Pd con il 37,79% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia con il 28,81%, poi la Lega al 6,71%, Forza Italia al 6,06%, Movimento 5 Stelle al 5,64%, Alleanza Verdi e Sinistra 5,44%, Stati Uniti d'Europa 3,11%, Azione 2,94% e Pace Terra Dignità 2,21%.

07.38 - DATO DEFINITIVO DI FUSIGNANO

Anche a Fusignano si impone il Pd con il 43,74% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 24,72%, Movimento 5 Stelle al 7,09%, Lega al 6,26%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,19%, Forza Italia al 4,50%, Azione 2,16%, Pace Terra Dignità 2,13% e Stati Uniti d'Europa 2,05%.

07.35 - DATO DEFINITIVO DI FAENZA

Vittoria ampia del Pd a Faenza con il 38,84% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 25,29%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,93%, Movimento 5 Stelle al 6,32%, Lega al 6,01%, Forza Italia al 5,54%, Azione 3,96%, Stati Uniti d'Europa 3,64%, e Pace Terra Dignità 2,33%.

07.31 - DATO DEFINITIVO DI COTIGNOLA

Si impone il Pd anche a Cotignola con il 43,41% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 27,48%, Lega al 6,25%, Movimento 5 Stelle al 5,21%, Forza Italia al 5,09%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,94%, Azione 2,20% Stati Uniti d'Europa 2,17%, e Pace Terra Dignità 1,96%.

07.28 - DATO DEFINITIVO DI CONSELICE

Netta la vittoria del Pd a Conselice con il 42,24% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 24,95%, Movimento 5 Stelle al 8,17%, Lega al 7,86%, Forza Italia al 5,25%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,32%, Stati Uniti d'Europa 2,33%, Azione 1,76% e Pace Terra Dignità 1,54%.

07.26 - DATO DEFINITIVO DI CERVIA

A Cervia il Pd vince con il 34,44% dei voti, seguito a stretta distanza da Fratelli d'Italia al 32,09%, Lega al 6,97%, Forza Italia al 6,70%, Movimento 5 Stelle al 6,11%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,43%, Stati Uniti d'Europa 2,90%, Azione 2,33%, Pace Terra Dignità 1,98%.

07.22 - Manca solo una sezione a CASTEL BOLOGNESE

Quando sono state scrutinate 7 sezioni su 8, a Castel Bolognese si intuisce la vittoria di misura del Pd al 33,41%, tallonato da Fratelli d'Italia al 32,88%. Seguono Forza Italia al 7,16%, Lega 6,61%, Movimento 5 Stelle 6,38%, Alleanza Verdi e Sinistra 5,41%, Azione 2,67%, Stati Uniti d'Europa 2,49% Pace Terra Dignità 1,80%.

07.19 - DATO DEFINITIVO DI CASOLA VALSENIO

Vince il Pd a Casola Valsenio con il 40,67% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 32,55%, Movimento 5 Stelle al 5,77%, Lega al 5,69%, Forza Italia al 4,32%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,41%, Stati Uniti d'Europa 3,03%, Azione 2,20% e Pace Terra Dignità 1,75%.

07.16 - DATO DEFINITIVO DI BRISIGHELLA

A Brisighella si impone invece Fratelli d'Italia con il 36,99% dei voti, superando il Pd fermo a quota 31,18%. A seguire Lega 8,13%, Alleanza Verdi e Sinistra 5,63%, Forza Italia 5,26%, Movimento 5 Stelle 5,26%, Azione 2,42%, Stati Uniti d'Europa 2,39% Pace Terra Dignità 1,76%.

07.12 - DATO DEFINITIVO DI BAGNARA

Anche a Bagnara di Romagna è in testa il Pd con il 37,97% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 27,64%, Movimento 5 Stelle al 7,57%, Forza Italia al 6,76%, Lega al 6,55%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,91%, Azione 3,48%, Pace Terra Dignità 2,15% e Stati Uniti d'Europa 1,74%.

07.09 - Manca solo una sezione a BAGNACAVALLO

A Bagnacavallo sono state scrutinate 18 sezioni su 19: saldamente in testa il Pd con il 40,79% dei voti, poi si trova Fratelli d'Italia al 25,35%, Movimento 5 Stelle al 6,74%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,63%, Lega al 5,66%, Forza Italia al 5,06%, Pace Terra Dignità 2,83% Stati Uniti d'Europa 2,80%, e Azione 2,72%.

07.05 - DATO DEFINITIVO DI ALFONSINE

Ad Alfonsine stravince il Pd con il 47,29% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia al 23,11%, Movimento 5 Stelle al 6,93%, Lega al 5,70%, Forza Italia al 4,58%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,41%, Stati Uniti d'Europa 2,42%, Pace Terra Dignità 2,07% e Azione 1,99%.

06.58 - 4.522 sezioni scrutinate in Emilia Romagna

In regione sono ormai state scrutinate 4.522 su 4.529, questi i risultati: Pd in testa con il 36,11%, poi Fratelli d'Italia al 28,02%, Movimento 5 Stelle al 7,17%, Alleanza Verdi e Sinistra (6,53%), la Lega al 6,48%, Forza Italia a 6,11%, Azione 3,18%, Stati Uniti d'Europa 2,96% e Pace Terra Dignità 2,32%.

06.50 - 161 sezioni scrutinate a Ravenna

Nel Comune di Ravenna sono state scrutinate 161 sezioni su 164: Pd davanti a tutti con il 37,88% dei voti, seguono Fratelli d'Italia al 25,92%, Movimento 5 Stelle al 7,93%, Alleanza Verdi e Sinistra (6,11%), la Lega al 5,64%, Forza Italia a 5,26%, Azione 3,68%, Stati Uniti d'Europa 3,45% e Pace Terra Dignità 2,94%.

06.46 - 394 sezioni scrutinate

Con 394 sezioni scrutinate su 400, in provincia il Pd è saldamente in testa con il 38,16% dei voti, seguito da Fratelli d'Italia con il 27,15%, poi dal Movimento 5 Stelle al 7,03%. Insegue la Lega al 6,14%, seguita da Alleanza Verdi e Sinistra (5,87%), Forza Italia (5,56%), Azione (3,18%) che supera Stati Uniti d'Europa (3,15%), e Pace Terra Dignità (2,50%).

01.40 - 260 sezioni scrutinate

Con 260 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è fermo al 38,52%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26,56% e dal Movimento 5 Stelle con il 7,12%. Risale la Lega al 6,05%, che supera Alleanza Verdi e Sinistra (6,03%), Forza Italia (5,43%), Stati Uniti d'Europa (3,3%), Azione (3,25%) e Pace Terra Dignità (2,52%).

01.25 - 211 sezioni scrutinate, democratici ancora in testa

Con 211 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è stabile al 38,59%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26,25% e dal Movimento 5 Stelle con il 7,31%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,17%), Lega (5,95%), Forza Italia (5,31%), Stati Uniti d'Europa (3,34%), Azione (3,33%) e Pace Terra Dignità (2,56%).

01.20 - Il dato parziale di Solarolo

A Solarolo, con 2 sezioni scrutinate su 4, il Pd è il primo partito con il 34,83%, segue Fratelli d'Italia con il 26,24%, Forza Italia (7,66%), Movimento 5 Stelle (7,19%), Lega (6,63%), Pace Terra Dignità (4,86%), Alleanza Verdi e Sinistra (4,58%), Stati Uniti d'Europa (4,01%), Azione (3,17%).

01.19 - Il dato parziale di Massa Lombarda

A Massa Lombarda, con 8 sezioni scrutinate su 10, il Pd è il primo partito con il 41,7%, segue Fratelli d'Italia con il 24,85%, Movimento 5 Stelle (8,73%), Lega (6,39%), Alleanza Verdi e Sinistra (5,79%), Forza Italia (4,24%), Azione (2,42%), Pace Terra Dignità (2,27%), Stati Uniti d'Europa (2,06%).

01.17 - Il dato parziale di Fusignano

A Fusignano, con 4 sezioni scrutinate su 8, il Pd è il primo partito con il 44,83%, segue Fratelli d'Italia con il 23,8%, Movimento 5 Stelle (8,06%), Lega (5,51%), Alleanza Verdi e Sinistra (4,89%), Forza Italia (4,62%), Pace Terra Dignità (2,34%), Azione (2,06%), Stati Uniti d'Europa (1,89%).

00.40 - A Ravenna scrutinate 93 sezioni su 164

Nel solo comune di Ravenna, con 93 sezioni scrutinate su 164, il Pd si conferma il primo partito con il 38,08%, segue Fratelli d'Italia con il 26,02%, Movimento 5 Stelle all'8,17%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,1), Lega (5,64%), Forza Italia (5,07%), Azione (3,56%), Stati Uniti d'Europa (3,4%) e Pace Terra Dignità (2,8%).

01.10 - Il dato parziale di Lugo

Anche a Lugo, con 4 sezioni scrutinate su 36, il Pd è in testa con il 39,82%, segue Fratelli d'Italia con il 27,21%, poi la Lega con l'8,77%, Movimento 5 Stelle (6,39%), Forza Italia (5,21%), Alleanza Verdi e Sinistra (4,57%), Stati Uniti d'Europa (2,56%), Azione (2,37%), Pace Terra Dignità (1,37%).

01.08 - Il dato parziale di Cervia

A Cervia, con 4 sezioni scrutinate su 30, il Pd è in vantaggio con il 34,09%, segue Fratelli d'Italia con il 29,22%, poi la Lega con il 7,21%, Forza Italia (6,68%), Movimento 5 Stelle (6,15%), Alleanza Verdi e Sinistra (6,15%), Stati Uniti d'Europa (3,55%), Azione (3,08%), Pace Terra Dignità (2,86%).

01.05 - 162 sezioni scrutinate

Con 162 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è al 38,73%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26,24% e dal Movimento 5 Stelle con il 7,27%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,12%), Lega (5,84%), Forza Italia (5,28%), Azione (3,42%), Stati Uniti d'Europa (3,37%) e Pace Terra Dignità (2,54%).

01.00 - Il dato parziale di Riolo Terme

A Riolo Terme, con 3 sezioni scrutinate su 6, il Pd è in vantaggio con il 38,71%, segue Fratelli d'Italia con il 30,45%, Movimento 5 Stelle (6,05%), Forza Italia (5,96%), Alleanza Verdi e Sinistra (5,57%), Stati Uniti d'Europa (3,94%), Lega (3,46%), Pace Terra Dignità (2,21%), Azione (2,02%).

00.59 - Pd in testa a Bagnacavallo

A Bagnacavallo, con 15 sezioni scrutinate su 19, il Pd è in testa con il 41,07%, segue Fratelli d'Italia con il 24,98%, Movimento 5 Stelle (6,76%), Alleanza Verdi e Sinistra (6,57%), Lega (5,72%), Forza Italia (5,12%), Stati Uniti d'Europa (2,8%), Pace Terra Dignità (2,74%), Azione (2,74%).

00.57 - Il Pd: "Se dati confermati il risultato è molto positivo"

"Se i dati reali confermeranno le proiezioni si tratta di un risultato molto positivo per il Pd, che dimostra che esiste un'alternativa. Abbiamo accorciato le distanze dal partito di Giorgia Meloni. E' una serata importante per il Pd e chi crede necessario costruire una alternativa. Questa è una serata importante, positiva e ci assegna la responsabilità di dare concretezza alla costruzione di una alternativa per il governo del Paese". Lo dice Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione del Pd, che aggiunge: "Anche il risultato delle altre forze di opposizione dimostra che "in Italia c'e' una voglia e volontà di alternativa al governo della destra". (fonte Dire)

00.56 - La premier Meloni: "Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano"

"Grazie! Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche". E' quanto scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

00.55 - 126 sezioni scrutinate in provincia

Con 126 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è al 38,65%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26,19% e dal Movimento 5 Stelle con il 7,29%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,21), Lega (5,75%), Forza Italia (5,26%), Azione (3,46%), Stati Uniti d'Europa (3,4%) e Pace Terra Dignità (2,6%).

00.50 - A Brisighella Fratelli d'Italia davanti al Pd

A Brisighella, con 5 sezioni scrutinate su 10, Fratelli d'Italia è in nettissimo vantaggio con il 41,29%; segue il Pd con il 27,93%, la Lega con l'8,76%, Forza Italia (6,64%), Movimento 5 Stelle (5,16%), Alleanza Verdi e Sinistra (3,59%), Stati Uniti d'Europa (3,13%), Azione (1,29) e Pace Terra Dignità (1,01%).

00.47 - A Faenza i Verdi davanti ai 5 Stelle

Nel solo comune di Faenza, con 31 sezioni scrutinate su 57, il Pd è il primo partito con il 39,73%, segue Fratelli d'Italia con il 24,79%, Alleanza Verdi e Sinistra (6,79%) davanti al Movimento 5 Stelle (6,01%), Lega (5,91%), Forza Italia (5,48%), Azione (3,94%), Stati Uniti d'Europa (3,93%) e Pace Terra Dignità (2,27%).

00.43 - 85 sezioni scrutinate, Pd sempre in testa

Con 85 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è al 38,41%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26,32% e dal Movimento 5 Stelle con il 7,29%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,3), Lega (5,64%), Forza Italia (5,21%), Azione (3,61%), Stati Uniti d'Europa (3,58%) e Pace Terra Dignità (2,52%).

00.40 - A Ravenna dem in testa con 43 seggi su 164

Nel solo comune di Ravenna, con 43 sezioni scrutinate su 164, il Pd è ancora il primo partito con il 37,82%, segue Fratelli d'Italia con il 26,62%, Movimento 5 Stelle all'8,35%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,19), Lega (5,3%), Forza Italia (4,99%), Azione (3,48%), Stati Uniti d'Europa (3,44%) e Pace Terra Dignità (2,72%).

00.37 - 65 sezioni scrutinate, Pd sempre in testa

Con 65 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd resta il primo partito con il 38,1%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26,54% e, a lunga distanza, dal Movimento 5 Stelle con il 7,45%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,26), Lega (5,7%), Forza Italia (5,21%), Stati Uniti d'Europa (3,64%), Azione (3,42%) e Pace Terra Dignità (2,48%).

00.30 - 51 sezioni scrutinate su 400

Con 51 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è il primo partito con il 37,71%, seguito da Fratelli d'Italia con il 27,02% e, a lunga distanza, dal Movimento 5 Stelle con il 7,57%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,15), Lega (5,66%), Forza Italia (5,28%), Stati Uniti d'Europa (3,71%), Azione (3,19%) e Pace Terra Dignità (2,5%).

00.26 - I primi risultati di Ravenna

Nel solo comune di Ravenna, con 26 sezioni scrutinate su 164, il Pd è il primo partito con il 37,87%, segue Fratelli d'Italia con il 26,42%, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre l'8,92%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,1), Lega (5,35%), Forza Italia (4,76%), Stati Uniti d'Europa (3,36%), Azione (3,14%) e Pace Terra Dignità (2,9%).

00.25 - Prime schede scrutinate: Pd in testa in provincia di Ravenna

Con 40 sezioni scrutinate su 400, in provincia di Ravenna il Pd è il primo partito con il 37,72%, segue Fratelli d'Italia con il 26,96%, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre il 7,44%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra (6,02), Lega (5,78%), Forza Italia (5,31%), Stati Uniti d'Europa (3,79%), Azione (3,2%) e Pace Terra Dignità (2,49%).

00.16 - Le affluenze definitive delle europee comune per comune

Esaminando comune per comune l'affluenza per le europee, a Ravenna ha votato il 53,13% degli aventi diritto, ad Alfonsine il 63,34%, a Bagnacavallo il 63,44%, a Bagnara di Romagna il 56,61%, a Brisighella il 67,88%, a Casola Valsenio il 69,76%, a Castel Bolognese il 64,83%, a Cervia il 63,71%, a Conselice il 61,94%, a Cotignola il 59,54%, a Faenza il 56,03%, a Fusignano il 64,17%, a Lugo il 64,31%, a Massa Lombarda il 60,51%, a Riolo Terme il 55,31%, a Russi il 63,74%, a Sant'Agata sul Santerno il 68,92%, a Solarolo il 70,13%.

00.14 - AFFLUENZA EUROPEE, DATO DEFINITIVO

Per le elezioni europee, in provincia di Ravenna ha votato il 58,16%. Nel 2019 la percentuale era stata del 67,1%.

00.05 - Le affluenze definitive delle amministrative comune per comune

Esaminando comune per comune l'affluenza definitiva per le amministrative, ad Alfonsine ha votato il 62,34% degli aventi diritto, a Bagnacavallo il 62,52%, a Brisighella il 66,55%, a Casola Valsenio il 71,7%, a Castel Bolognese il 63,87%, a Cervia il 62,6%, a Conselice il 60,86%, a Cotignola il 60,28%, a Fusignano il 63,06%, a Lugo il 63,21%, a Massa Lombarda il 58,94%, a Russi il 62,8%, a Sant'Agata sul Santerno il 67,55%, a Solarolo il 69,13%.

00.04 - Le prime proiezioni Rai

La Rai pubblica le prime proiezioni, rilevazioni diverse per metodologia agli exit poll che ragionano più in termini di "forchette". In base alle rilevazioni, a livello nazionale Fratelli d'Italia arriva al 27,7%, il Partito Democratico al 23,7%, il Movimento 5 Stelle all'11,1%, Forza Italia al 10,5%, la Lega all'8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%. Sulla soglia dello sbarramento Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi e attualmente di poco sotto Azione di Calenda.

00.00 - AFFLUENZA COMUNALI, DATO DEFINITIVO

Per le elezioni comunali, in provincia di Ravenna ha votato il 62,96%. Nel 2019 la percentuale era stata del 70,09%.

23.59 - Elezioni comunali: pervenute 131 sezioni su 171

In provincia di Ravenna, con 131 sezioni su 171, l'affluenza per le comunali è del 63,71%.

23.58 - Elezioni europee: pervenute 378 sezioni su 400

In provincia di Ravenna, con 378 sezioni su 400, l'affluenza per le europee è del 57,92%.

23.45 - Le prime affluenze definitive

In attesa della pubblicazione delle affluenze definitive, al momento pubblichiamo quelle disponibili. A Fusignano per le europee ha votato il 64,17% degli aventi diritto, per le comunali il 63,06%. A Massa Lombarda per le europee il 60,51%, per le comunali il 58,94%. A Conselice per le europee il 61,94%, per le comunali il 60,86%. A Solarolo il 70,13% sia per europee che comunali.

23.32 - Secondo instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 26 e il 30%

Questo il secondo instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 26 e il 30%, Partito Democratico tra il 21,5 e il 25,5%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'8,5% e il 10,5%, Lega tra l'8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra 4,5 e 6,5%, Azione - Siamo Europei tra 3 e 5%, Stati Uniti d'Europa tra 3 e 5%, Libertà tra 1 e 2%, Pace Terra e Dignità tra 1 e 2%.

23.17 - Primo instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%

Questo il primo instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%, Partito Democratico tra il 21,5 e il 25,5%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'7,5% e il 9,5%, Lega tra 7,5 e il 9,5%, Alleanza Verdi Sinistra tra 4 e 6%, Azione - Siamo Europei tra 3 e 5%.

23.05 - FdI in testa nei primi exit poll

Questi i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai: Fratelli d'Italia tra il 26 e il 30%, Partito Democratico tra il 21 e il 25%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'8,5% e il 10,5%, Lega tra l'8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%, Stati Uniti d'Europa tra il 3,5 e il 5,5%, Azione - Siamo Europei tra il 2,5 e il 4,5%, Pace, Terra e Dignità tra l'1 e il 3%, Libertà tra lo 0 e il 2%, Alternativa Popolare tra lo 0 e l'1%, altre tra lo 0 e il 2%.

23.00 - URNE CHIUSE

Parte lo spoglio delle elezioni europee.

22.54 - Si attende la chiusura delle urne

Alle 23 si chiuderanno le urne e partirà lo spoglio. A breve pubblicheremo le percentuali di affluenza definitive.

22.53 - A Casola Valsenio e a Cotignola già eletti i nuovi sindaci

22.53 - L'affluenza alle elezioni amministrative del 2019 e i risultati

Nella tornata elettorale del 26 maggio 2019, questi erano stati i dati definitivi relativi all'affluenza nei comuni chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco: Alfonsine 70,06%, Bagnacavallo 70,60%, Brisighella 71,95%, Casola Valsenio 76,42%, Castel Bolognese 73,66%, Cervia 67,19%, Conselice 65,94%, Cotignola 69,94%, Fusignano 71,06%, Lugo 71,48%, Massa Lombarda 65,32%, Russi 72,66%, Sant'Agata sul Santerno 70,30%, Solarolo 73,82%.

Q ueste erano le coalizioni, i candidati (e le percentuali) vincenti nei rispettivi comuni: ad Alfonsine la lista Alfonsine Sì per Riccardo Graziani (50,88% di preferenze) a Bagnacavallo la coalizione di centrosinistra per Eleonora Proni (56,94%) a Brisighella la lista Per il Buon Governo per Massimiliano Pederzoli (52,02%), a Casola Valsenio la lista Centro-Sinistra Uniti per Casola a sostegno di Giorgio Sagrini (59,36%), a Castel Bolognese la lista Democratici per Castello a supporto di Luca Della Godenza (46,02%), a Cervia la coalizione di centrosinistra per Massimo Medri (54,02%), a Conselice la lista Oltre! per Paola Pula (50,09%), a Cotignola la lista Insieme per Cotignola a sostegno di Luca Piovaccari (78,45%), a Fusignano la lista Insieme per Fusignano a sostegno di Nicola Pasi (61,92%), a Lugo la coalizione di centrosinistra per Davide Ranalli (51,05%), a Massa Lombarda la lista Il Futuro in Comune per Daniele Bassi (70,72%), a Russi la lista Insieme per Russi a sostegno di Valentina Palli (45,64%), a Sant'Agata sul Santerno la lista Insieme per Sant'Agata a supporto di Enea Emiliani (unica lista e candidato presente) e a Solarolo la lista Cittadini per Solarolo a sostegno di Stefano Briccolani (52,15%).

22.52- L'affluenza alle elezioni europee del 2019 e i risultati

Alle elezioni europee del 2019 l'affluenza in provincia di Ravenna era pari al 67,10%. In totale erano stati chiamati al voto 300.006 elettori e i votanti furono 201.298. Questa l'affluenza alle europee del 2019 nei singoli comuni: Alfonsine 70,96%, Bagnacavallo 71,87%, Bagnara di Romagna 68,14%, Brisighella 73,54%, Casola Valsenio 77,42%, Castel Bolognese 74,64%, Cervia 68,56%, Conselice 67,11%, Cotignola 71,97%, Faenza 64,50% Fusignano 72,17%, Lugo 72,72%, Massa Lombarda 66,90%, Ravenna 63,67%, Riolo Terme 65,63%, Russi 73,54%, Sant'Agata sul Santerno 72,06%, Solarolo 75,07%.

Questi furono i risultati in provincia: Partito Democratico 34,01%, Lega Salvini Premier 32,49%, Movimento 5 Stelle 12,88%, Forza Italia 5,44%, Fratelli d'Italia 4,09%, +Europa - Italia in Comune - Pde Italia 3,28%, Europa Verde 2,61%, La Sinistra 1,72%, Partito Comunista 1,30%, altri partiti sotto l'1%.

22.51 - L'affluenza alle ore 19

In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee alle ore 19 di domenica è del 49,48%, quella per le comunali del 53,96%. Alle 23 di sabato quella per le europee era del 18,67%, quella per le comunali del 21,56%. Alle 12 di domenica quella per le europee era del 32,94%, quella per le comunali del 36,8%. Si attendono i dati ufficiali sull'affluenza definitiva.

22.50 - SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE DI RAVENNATODAY

Pochi minuti ancora prima della chiusura dei seggi per votare. L'apertura delle urne per le elezioni europee inizia subito dopo la chiusura al pubblico dei seggi (lo scrutinio delle schede relative alle elezioni amministrative, invece, inizierà alle 14 di lunedì). RavennaToday seguirà lo spoglio locale nel territorio di Ravenna e provincia, aggiornando minuto per minuto con tutte le novità. Restate sintonizzati!