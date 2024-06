LA DIRETTA - Elezioni comunali 2024, lo spoglio minuto per minuto: i risultati

Diretta

Si aprono alle 14 gli scrutini per le elezioni comunali. Nel Ravennate sono 14 i comuni che rinnoveranno il consiglio comunale: sono stati chiamati ad eleggere il nuovo sindaco Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo. RavennaToday ha seguito in diretta minuto per minuto lo spoglio delle Europee, che ha visto il Pd prevalere su Fdi a livello provinciale.

14.08 - Europee, Bonaccini: "Incredibili 390mila voti, sono emozionato e carico"

"L'affermazione del Pd - unito e coeso, capace di parlare a tutti - è molto importante. Tanto più in un voto europeo dove l'estrema destra avanza quasi ovunque negli altri paesi". Lo scrive sui social il presidente Pd Stefano Bonaccini, che ha preso oltre 390.000 preferenze alle europee. "Useremo questa spinta - aggiunge il neo-parlamentare Ue - per fare in modo che l'Europa non smarrisca la sua rotta: quella della democrazia, della pace e del diritto internazionale, del lavoro e delle imprese che innovano e creano buona occupazione, dell'ambiente e della piena sostenibilità". "Grazie a voi - scrive ancora Bonaccini - avrò l'onore di farlo insieme a una delegazione di colleghe e colleghi seri e preparati, a cui rinnovo le mie congratulazioni per l'elezione al Parlamento europeo. E a voi che avete scritto il mio nome sulla scheda dico 390.000 grazie". Oltre 390.000 preferenze "è un risultato incredibile, che mi emoziona e mi carica di una grande responsabilità. Vi assicuro - conclude poi il governatore dell'Emilia-Romagna - che non smetterò mai di stare sul nostro territorio, tra le persone, insieme a voi, per provare a rappresentare tutti al meglio: le persone e le comunità". (fonte Dire)

14.05 - L'affluenza definitiva per le amministrative in Emilia-Romagna

Per le elezioni amministrative in Emilia-Romagna l'affluenza definitiva è stata del 62,69%.

13.48 - Si attende l'inizio delle operazioni di spoglio

A breve inizierà lo spoglio delle elezioni comunali, pubblicheremo i risultati in diretta.

13.47 - A Casola Valsenio e a Cotignola già eletti i nuovi sindaci

13.47 - Le affluenze definitive delle amministrative 2024 comune per comune

Per le elezioni comunali, in provincia di Ravenna ha votato il 62,96%. Nel 2019 la percentuale era stata del 70,09%. Esaminando comune per comune l'affluenza definitiva per le amministrative, ad Alfonsine ha votato il 62,34% degli aventi diritto, a Bagnacavallo il 62,52%, a Brisighella il 66,55%, a Casola Valsenio il 71,7%, a Castel Bolognese il 63,87%, a Cervia il 62,6%, a Conselice il 60,86%, a Cotignola il 60,28%, a Fusignano il 63,06%, a Lugo il 63,21%, a Massa Lombarda il 58,94%, a Russi il 62,8%, a Sant'Agata sul Santerno il 67,55%, a Solarolo il 69,13%.

13.46 - L'affluenza alle elezioni amministrative del 2019 e i risultati

Nella tornata elettorale del 26 maggio 2019, questi erano stati i dati definitivi relativi all'affluenza nei comuni chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco: Alfonsine 70,06%, Bagnacavallo 70,60%, Brisighella 71,95%, Casola Valsenio 76,42%, Castel Bolognese 73,66%, Cervia 67,19%, Conselice 65,94%, Cotignola 69,94%, Fusignano 71,06%, Lugo 71,48%, Massa Lombarda 65,32%, Russi 72,66%, Sant'Agata sul Santerno 70,30%, Solarolo 73,82%.

Q ueste erano le coalizioni, i candidati (e le percentuali) vincenti nei rispettivi comuni: ad Alfonsine la lista Alfonsine Sì per Riccardo Graziani (50,88% di preferenze) a Bagnacavallo la coalizione di centrosinistra per Eleonora Proni (56,94%) a Brisighella la lista Per il Buon Governo per Massimiliano Pederzoli (52,02%), a Casola Valsenio la lista Centro-Sinistra Uniti per Casola a sostegno di Giorgio Sagrini (59,36%), a Castel Bolognese la lista Democratici per Castello a supporto di Luca Della Godenza (46,02%), a Cervia la coalizione di centrosinistra per Massimo Medri (54,02%), a Conselice la lista Oltre! per Paola Pula (50,09%), a Cotignola la lista Insieme per Cotignola a sostegno di Luca Piovaccari (78,45%), a Fusignano la lista Insieme per Fusignano a sostegno di Nicola Pasi (61,92%), a Lugo la coalizione di centrosinistra per Davide Ranalli (51,05%), a Massa Lombarda la lista Il Futuro in Comune per Daniele Bassi (70,72%), a Russi la lista Insieme per Russi a sostegno di Valentina Palli (45,64%), a Sant'Agata sul Santerno la lista Insieme per Sant'Agata a supporto di Enea Emiliani (unica lista e candidato presente) e a Solarolo la lista Cittadini per Solarolo a sostegno di Stefano Briccolani (52,15%).

13.45 - SI APRE LA DIRETTA PER LE AMMINISTRATIVE DI RAVENNATODAY

Dopo aver seguito minuto per minuto lo spoglio per le elezioni europee, RavennaToday segue lo spoglio delle amministrative nel territorio di Ravenna e provincia, aggiornando minuto per minuto con tutte le novità fino all'elezione dei nuovi sindaci. Restate sintonizzati!