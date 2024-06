Diretta

Seggi chiusi alle 23. Sabato e domenica si è votato per il rinnovo dell'Europarlamento, mentre 14 comuni del ravennate sono stati chiamati a eleggere anche il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. A urne chiuse si parte con lo spoglio delle schede marroni, mentre lo spoglio delle schede azzurre, quelle relative alle elezioni amministrative, inizia lunedì alle 14.

23.17 - Primi instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%

Questi gli instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%, Partito Democratico tra il 21,5 e il 25,5%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'7,5% e il 9,5%, Lega tra 7,5 e il 9,5%, Alleanza Verdi Sinistra tra 4 e 6%, Azione - Siamo Europei tra 3 e 5%.

23.05 - FdI in testa nei primi exit poll

Questi i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai: Fratelli d'Italia tra il 26 e il 30%, Partito Democratico tra il 21 e il 25%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'8,5% e il 10,5%, Lega tra l'8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%, Stati Uniti d'Europa tra il 3,5 e il 5,5%, Azione - Siamo Europei tra il 2,5 e il 4,5%, Pace, Terra e Dignità tra l'1 e il 3%, Libertà tra lo 0 e il 2%, Alternativa Popolare tra lo 0 e l'1%, altre tra lo 0 e il 2%.

23.00 - URNE CHIUSE

Parte lo spoglio delle elezioni europee.

22.54 - Si attende la chiusura delle urne

Alle 23 si chiuderanno le urne e partirà lo spoglio. A breve pubblicheremo le percentuali di affluenza definitive.

22.53 - A Casola Valsenio e a Cotignola già eletti i nuovi sindaci

22.53 - L'affluenza alle elezioni amministrative del 2019 e i risultati

Nella tornata elettorale del 26 maggio 2019, questi erano stati i dati definitivi relativi all'affluenza nei comuni chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco: Alfonsine 70,06%, Bagnacavallo 70,60%, Brisighella 71,95%, Casola Valsenio 76,42%, Castel Bolognese 73,66%, Cervia 67,19%, Conselice 65,94%, Cotignola 69,94%, Fusignano 71,06%, Lugo 71,48%, Massa Lombarda 65,32%, Russi 72,66%, Sant'Agata sul Santerno 70,30%, Solarolo 73,82%.

Q ueste erano le coalizioni, i candidati (e le percentuali) vincenti nei rispettivi comuni: ad Alfonsine la lista Alfonsine Sì per Riccardo Graziani (50,88% di preferenze) a Bagnacavallo la coalizione di centrosinistra per Eleonora Proni (56,94%) a Brisighella la lista Per il Buon Governo per Massimiliano Pederzoli (52,02%), a Casola Valsenio la lista Centro-Sinistra Uniti per Casola a sostegno di Giorgio Sagrini (59,36%), a Castel Bolognese la lista Democratici per Castello a supporto di Luca Della Godenza (46,02%), a Cervia la coalizione di centrosinistra per Massimo Medri (54,02%), a Conselice la lista Oltre! per Paola Pula (50,09%), a Cotignola la lista Insieme per Cotignola a sostegno di Luca Piovaccari (78,45%), a Fusignano la lista Insieme per Fusignano a sostegno di Nicola Pasi (61,92%), a Lugo la coalizione di centrosinistra per Davide Ranalli (51,05%), a Massa Lombarda la lista Il Futuro in Comune per Daniele Bassi (70,72%), a Russi la lista Insieme per Russi a sostegno di Valentina Palli (45,64%), a Sant'Agata sul Santerno la lista Insieme per Sant'Agata a supporto di Enea Emiliani (unica lista e candidato presente) e a Solarolo la lista Cittadini per Solarolo a sostegno di Stefano Briccolani (52,15%).

22.52- L'affluenza alle elezioni europee del 2019 e i risultati

Alle elezioni europee del 2019 l'affluenza in provincia di Ravenna era pari al 67,10%. In totale erano stati chiamati al voto 300.006 elettori e i votanti furono 201.298. Questa l'affluenza alle europee del 2019 nei singoli comuni: Alfonsine 70,96%, Bagnacavallo 71,87%, Bagnara di Romagna 68,14%, Brisighella 73,54%, Casola Valsenio 77,42%, Castel Bolognese 74,64%, Cervia 68,56%, Conselice 67,11%, Cotignola 71,97%, Faenza 64,50% Fusignano 72,17%, Lugo 72,72%, Massa Lombarda 66,90%, Ravenna 63,67%, Riolo Terme 65,63%, Russi 73,54%, Sant'Agata sul Santerno 72,06%, Solarolo 75,07%.

Questi furono i risultati in provincia: Partito Democratico 34,01%, Lega Salvini Premier 32,49%, Movimento 5 Stelle 12,88%, Forza Italia 5,44%, Fratelli d'Italia 4,09%, +Europa - Italia in Comune - Pde Italia 3,28%, Europa Verde 2,61%, La Sinistra 1,72%, Partito Comunista 1,30%, altri partiti sotto l'1%.

22.51 - L'affluenza alle ore 19

In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee alle ore 19 di domenica è del 49,48%, quella per le comunali del 53,96%. Alle 23 di sabato quella per le europee era del 18,67%, quella per le comunali del 21,56%. Alle 12 di domenica quella per le europee era del 32,94%, quella per le comunali del 36,8%. Si attendono i dati ufficiali sull'affluenza definitiva.

22.50 - SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE DI RAVENNATODAY

Pochi minuti ancora prima della chiusura dei seggi per votare. L'apertura delle urne per le elezioni europee inizia subito dopo la chiusura al pubblico dei seggi (lo scrutinio delle schede relative alle elezioni amministrative, invece, inizierà alle 14 di lunedì). RavennaToday seguirà lo spoglio locale nel territorio di Ravenna e provincia, aggiornando minuto per minuto con tutte le novità. Restate sintonizzati!