100mila euro di pellet, paglia e foraggi in dono agli imprenditori danneggiati dall'alluvione

Centomila euro di prodotti disidratati (pellet di paglia e foraggi) andranno alle cooperative agricole del territorio colpite dall’alluvione per gli allevamenti e il funzionamento degli impianti di biogas. È il gesto di solidarietà della società Bio.Methane.Hub, con il contributo delle cooperative fondatrici e in collaborazione con Sopred, per dare una mano agli allevatori e imprenditori agro-energetici rimasti senza fieno ed erba medica per il bestiame e senza biomasse da biogas.

"Siamo qui oggi, nel luogo dove i terreni sono rimasti sott’acqua per oltre due settimane, per confermare il nostro sostegno all’agricoltura nel processo di sviluppo delle energie rinnovabili. Con Bio.Methane.Hub, partner della Confederazione dei bieticoltori-CGBI, vogliamo dare un impulso allo sviluppo del biometano, aggregando sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici e scarti di lavorazione da destinare alla produzione di energia verde, accorciando le distanze tra aziende agricole e impianti di biogas/biometano, riducendo i costi della logistica e fornendo servizi indispensabili ai fini della tracciabilità e certificazione". Così il presidente CGBI, Gabriele Lanfredi, aprendo a Conselice, alla Cab Massari, il convegno sul biometano agricolo, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore allo sviluppo economico e green economy della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla.

"Ringrazio Bio.Methane.Hub a nome della Regione per l’importante donazione a favore delle aziende di questo territorio, così duramente colpito dagli eventi alluvionali del maggio scorso - ha detto Colla - Essere qui oggi è un messaggio a questa gente di vicinanza e di impegno di tutta l’Emilia-Romagna affinché prenda celermente avvio la ricostruzione e tutte le attività possano ripartire al più presto. Gli investimenti sulle energie rinnovabili sono certamente una strada irrinunciabile per ripartire guardando al futuro. Il Piano energetico regionale ha messo al centro la diversificazione delle fonti energetiche pulite per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Il futuro non sarà più delle grandi centrali bensì di piccoli impianti di produzione energetica distribuiti sul territorio. Per questo guardiamo con grande attenzione ai progetti messi in campo dalla Confederazione dei bieticoltori. Il biometano è una soluzione che ci interessa particolarmente sia perché, a differenza del fotovoltaico, ci consente di avere energia di continuità h24, ma anche perché, grazie all’utilizzo degli scarti dell’agricoltura e dell’allevamento, è un esempio virtuoso di economia circolare a filiera corta, che vogliamo sostenere".

L’auspicio di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura: "È urgente accelerare lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile nazionale. Anche alla luce di quanto previsto nel Repower Eu, dobbiamo promuovere una maggiore interazione tra fondi Pnrr, Politica di coesione e sviluppo e Piani di sviluppo rurale". Senza dimenticare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima che, per Giansanti, "nel percorso del suo aggiornamento è opportuno che dia sufficiente spazio alle agroenergie così da permettere al settore primario di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 2030". Per il presidente sono tre i prossimi essenziali passi: "Assicurare la prosecuzione degli impianti a biogas non convertibili a biometano; incentivare i piccoli impianti anche per il 2023; rivedere gli incentivi Pnrr per il biometano ed eliminare le verifiche di sostenibilità per gli impianti sotto i 2 MWt".