'50 sfumature di business': un seminario per gli imprenditori

Si svolgerà giovedì 3 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, il seminario organizzato da Iscom E.R., Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna e EBT (Ente Bilaterale Terziario) dal titolo ’50 sfumature di business’. Il seminario si svolgerà presso la Sala Bini di Confcommercio Ravenna in via Oriani 14 - Ravenna.

Tra gli argomenti che verranno trattati: l’ecosistema del Business (10 punti per una vera crescita manageriale); Proporre VS Attrarre (l’importanza della Brand Identity Aziendale); Processi Aziendali (come e perché migliorare il ciclo di produzione); Da 0 a 200.000 in 12 mesi (case history, errori, successi). Relatore: Emanuele Vallone.