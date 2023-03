8 marzo, da Confartigianato un omaggio floreale alle nuove imprese femminili

Confartigianato della provincia di Ravenna, in occasione della Giornata internazionale della Donna ha voluto rendere omaggio alle nuove imprese femminili associate nel periodo 2022/2023. L’iniziativa è stata ideata e promossa da Donne Impresa, il movimento di Confartigianato che ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. I dirigenti e funzionari di Confartigianato hanno incontrato e omaggiato 23 imprese femminili tra quelle nate nei vari territori della Provincia di Ravenna nel periodo 2022/2023 e che hanno deciso di aderire all'associazione di categoria.

Donne Impresa si batte per affermare una significativa rappresentanza delle donne nelle Istituzioni e nelle sedi decisionali, nonché giungere a poter contare su un sistema di welfare che permetta alle imprenditrici di esprimere, nel lavoro e nell’impresa, tutte le loro potenzialità, realizzando così il proprio percorso di crescita personale e offrendo il proprio importantissimo contributo allo sviluppo economico e sociale. Le imprese femminili della Provincia di Ravenna sono 8.096 (imprese registrate al 31 dicembre 2022) e rappresentano il 21% del totale delle imprese, un dato in linea con quello regionale e solo leggermente al di sotto di quello nazionale (oltre un 1.300.000 imprese pari al 22,1% del totale delle imprese) ma, in controtendenza positiva, nella nostra provincia sono in leggero aumento. E Confartigianato Donne Impresa della provincia di Ravenna rappresenta oltre 900 aziende femminili.