A Ravenna l'incontro di Confindustria sul progetto “Città Romagna”

Il Presidente della delegazione ravennate di Confindustria Romagna, Tomaso Tarozzi, ha partecipato all’incontro organizzato a Ravenna dal coordinamento Romagna Next, per un primo confronto sui temi territoriali. “Il progetto costituisce una sperimentazione pilota a livello nazionale di un percorso di pianificazione a medio-lungo termine, che coinvolge tutte le province romagnole, esattamente come propone il progetto “Città Romagna”, inteso come dimensione Metropolitana Territoriale, di Azione e Progettazione Strategica,lanciato dalla nostra associazione – spiega Tarozzi – in questo senso è stato utile e interessante vedere delineati i contorni di quello che potrà essere un piano strategico di area vasta per il nostro territorio”.

In un momento di difficoltà senza precedenti, all’uscita da una pandemia, schiacciati tra costi proibitivi delle materie prime e uno scenario bellico nel cuore dell’Europa, si potrà affrontare la tempesta solo ragionando in ottica di area metropolitana. “Abbiamo quindi colto l’occasione – aggiunge Tarozzi - per porre l’attenzione sui temi individuati con il progetto Città Romagna, che riteniamo cruciali per il rilancio e lo sviluppo futuro”. Fra i temi centrali di cui si è discusso c'erano le connessioni, energia e ambiente, welfare e formazione.