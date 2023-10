Accordo con Rimond per il salvataggio di Cmc? La cooperativa smentisce

Rimond ha siglato un accordo per salvare la Cmc di Ravenna? Tutto falso, secondo la Cooperativa Muratori e Cementisti di via Trieste. La notizia era stata diffusa martedì da alcune testate nazionali - anche se in realtà si parlava solo di Rimond come di "partner interessato" a risollevare la Cmc, pur entrando poi nel dettaglio sulle cifre di asset e commesse. Ma ora, a distanza di tre giorni, arriva la smentita dal diretto interessato.

L'Amministratore Delegato della Cooperativa Romano Paoletti, pur confermando che "siano notoriamente avviati da mesi colloqui con soggetti privati e pubblici, smentisce che ad oggi sia stato siglato alcun accordo e, tanto meno, per le cifre citate in tali articoli. Cmc di Ravenna continuerà, come fatto finora, nell’obiettivo di salvaguardare l’impresa, i lavoratori coinvolti, la filiera delle imprese, con beneficio per tutti i creditori, proseguendo nelle attività produttive che la vedono coinvolta".

L'Ad si riserva di "divulgare la reale situazione dei fatti con comunicati ufficiali della Cooperativa, in aggiornamento delle soluzioni effettivamente raggiunte, cogliendo l'occasione, nel mentre, per ringraziare le Istituzioni Pubbliche Governative, Regionali e Locali che continuano ad affiancarla in questo percorso, ancorché citate impropriamente nei recenti articoli di stampa".