Aerospazio e aviazione: un convegno con aziende internazionali per creare nuove sinergie

Tante aziende a confronto per creare sinergie con attori nazionali e internazionali che si occupano di materiali innovativi. È questo l’obiettivo del convegno “Aerospazio e aviazione. Il ruolo dei materiali compositi e del manufacturing avanzato”, organizzato da Faventia Sales e Confindustria Romagna e ospitato dal Complesso ex Salesiani di Faenza giovedì 8 luglio alle 15.30. L’iniziativa è stata presentata lunedì dal presidente di Faventia Sales Luca Cavallari e dal vicepresidente di Confindustria Romagna Tomaso Tarozzi.

“Faventia Sales, coerentemente con il proprio statuto, si fa promotore di iniziative che possano permettere alle aziende del Faentino di farsi conoscere e di conoscere diverse realtà nazionali e internazionali che operano nel settore dei materiali innovativi e compositi - ha spiegato Luca Cavallari -. Lo scopo del convegno è promuovere a livello nazionale la ‘Carbon Valley’ grazie ad aziende del territorio che sono leader sul mercato. Il confronto si pone l’obiettivo di individuare quali sviluppi e sinergie siano possibili in questo mercato innovativo”.

“In questo periodo in cui speriamo che il Covid sia alle spalle, bisogna occuparsi di futuro, crescita e sviluppo - ha aggiunto Tomaso Tarozzi -. In Romagna ci sono filiere importanti che trattano materiali compositi e innovativi, bisogna quindi ripartire dalle potenzialità del territorio, dagli studi, dalle competenze e dai servizi di ricerca per aziende operanti nei settori dell'aeronautica, dello spazio, dei materiali avanzati per diventare interlocutori con partner di primo livello su piano nazionale e internazionale. La sfida è riuscire a mettere in valore e in condizioni competitive le aziende del territorio”.

All’iniziativa interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale e regionale, oltre a numerose aziende del settore. Tra i presenti ci saranno infatti Università di Bologna, Ciri Aerospace, Gruppo Curti, Alpha Tauri, Bucci Composites, Aeroporto di Forlì, Rina Consulting e Leonardo Company. Ancora una volta, Faventia Sales mette così a disposizione i propri spazi a servizio della città e delle aziende per mettere in risalto le eccellenze del territorio. L’evento sarà infatti una preziosa occasione per creare sinergie con realtà nazionali e internazionali che lavorano nell'ambito dell’aviazione e dell'aerospazio. Nel territorio faentino sono presenti aziende leader in tutto il mondo nei materiali compositi, oltre a corsi universitari e master in materiali avanzati che danno risalto al territorio. Questo convegno sarà quindi un’occasione per far conoscere il Faentino, dando risalto all'intero distretto del carbonio della zona nel contesto nazionale e internazionale, promuovendo Faenza come centro tecnologico avanzato per i materiali compositi.

Il convegno sarà aperto dai saluti iniziali del sindaco di Faenza Massimo Isola, del presidente di Faventia Sales Luca Cavallari e del vicepresidente di Confindustria Romagna Tomaso Tarozzi. A seguire verranno approfonditi il quadro locale delle aziende operanti nel settore materiali compositi e l’importanza della ricerca e sviluppo per un settore in crescita. Per l’occasione interverrà Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, seguito da numerosi rappresentanti di aziende del settore. Tra questi, saranno presenti Alessandro Talamelli (Professor of Aerodynamics dell’Università di Bologna), Alessandro Curti (presidente Value Chian Clust-ER-Mech Fly-ER), Paolo Tortora (direttore Ciri Aerospaziale-Aerospace dell’Università di Bologna), Otello Valenti (HR & Legal Director di Alpha Tauri) e Andrea Bedeschi (direttore generale di Bucci Composites S.p.A.). Modera il confronto Enrico Troiani di Ciri Aerospace. Il consigliere delegato di Forlì Airport Sandro Gasparrini parlerà invece del “Nuovo polo aeronautico di Forlì: tra sviluppo ed innovazione”, mentre Dante Pocci di Rina Consulting illustra “Sviluppo e soluzioni innovative nel campo dei materiali compositi”. Infine, a Marco Protti, Head of Advanced Research di Leonardo Company, è affidato l’intervento su “Prospettive dei materiali compositi nel settore aeronautico”. Presente al convegno anche la Regione Emilia-Romagna con l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro e Formazione Vincenzo Colla, che concluderà l’evento.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Faenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso al parcheggio del Complesso ex Salesiani è da via Mura Diamante Torelli 67.