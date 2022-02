Agricoltura, Coldiretti: "Dalla Regione 120 milioni per le aziende agricole, fondi essenziali per il futuro"

“I quasi 120 milioni di euro messi a disposizione delle aziende agricole dai due bandi annunciati dalla Regione rappresentano una chiave determinante per far sì che le imprese, malgrado il periodo difficile che stiamo vivendo, sia per le conseguenze della pandemia che per la complicata congiuntura internazionale, possano rimanere competitive attrezzandosi al meglio per le future sfide”. Commenta così Nicola Dalmonte, Presidente di Coldiretti Ravenna e vicepresidente di Coldiretti Emilia-Romagna, l’approvazione da parte della Giunta regionale dei due nuovi bandi che stanziano incentivi per quasi 120 milioni di euro a favore delle imprese e filiere agricole e agroindustriali emiliano-romagnole.

“I fondi stanziati – afferma Dalmonte - saranno essenziali per far sì che le imprese possano continuare ad investire, rinnovando le proprie strutture e fornendosi di strumenti all’avanguardia al fine di dare ulteriore impulso allo sviluppo del settore; questo – aggiunge - permetterà alla nostra agricoltura di mantenersi aggiornata e sempre più proiettata verso un futuro che la vede protagonista. I due bandi, finanziati con risorse europee del Psr volte a sostenere ‘investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema’ e ‘investimenti rivolti a imprese agroindustriali’ – conclude il Presidente - sono un esempio concreto di sostegno all’Emilia-Romagna, una terra di eccellenze, con 45 prodotti a denominazione, fra dop e igp, con l’agricoltura ravennate che è da sempre, e oggi ancora di più, un volano importate di tutta la filiera per l’economia del nostro territorio.