Agricoltura e danni da gelate: Morrone (Lega) porta il caso al Governo

“Il Governo valuti l’opportunità di adottare iniziative normative per estendere giusti ristori alle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate della primavera 2021, così come accadde nel 2020”. A chiederlo il parlamentare della Lega Jacopo Morrone in un ordine del giorno presentato martedì pomeriggio alla Camera, in occasione della votazione del decreto ‘Sostegni’, e accolto favorevolmente dal Governo.

Morrone ha denunciato “i danni rilevantissimi causati da questo evento eccezionale, avvenuto tra il mese di marzo e i primi giorni di aprile 2021, che ha interessato alcune zone dell’Emilia-Romagna, in particolare le province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara e Modena, tutte zone a forte vocazione frutticola. Le temperature scese fino a -6 gradi hanno danneggiato, anche in modo irreparabile, coltivazioni di drupacee, ma anche di peri, meli e kiwi. Crediamo sia indispensabile - ha concluso Morrone - sostenere il sistema ortofrutticolo italiano con investimenti, ricerca e risorse adeguate”.