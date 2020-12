Agricoltura, Liverani (Lega): "Fondi per le gelate insufficienti"

“La nostra battaglia al fianco degli imprenditori agricoli del ravennate ha dato i primi frutti: siamo riusciti a ottenere fondi, a livello nazionale e livello regionale, che porteranno un’iniezione di liquidità per il comparto. Ma queste risorse sono ancora insufficienti per sopperire al danno provocato dalle gelate dei scorsi mesi di marzo e aprile”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani commenta lo stanziamento di fondi straordinari per il mondo dell’agricoltura.

“Gli indennizzi per le gelate arriveranno attraverso uno stanziamento statale di 70 milioni di euro, che portano l’ammontare complessivo del Fondo nazionale a 90 milioni. A questi si aggiungono i 4,5 milioni che arriveranno direttamente dalla Regione attraverso un bando predisposto dall’assessore Mammi per finanziare le difese attive da danni da gelo - ha spiegato l’esponente del Carroccio - Un piccolo risultato che arriva a seguito delle numerose interrogazioni che abbiamo depositato negli scorsi mesi all’indirizzo della Giunta Bonaccini. I danni dei devastanti eventi climatici primaverili sono stati stimati in 400 milioni di euro e le risorse che giungeranno nel ravennate sono ancora insufficienti. La Regione si adoperi quindi per riuscire a garantire ulteriori fondi a sostegno di un territorio in ginocchio”.