Agroindustria, per la prima volta una donna sarà alla guida della Flai Cgil Ravenna

Per la prima volta una donna sarà alla guida della Flai Cgil Ravenna. La nuova segretaria generale della categoria è Laura Mazzesi. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi durante il direttivo di categoria. Mazzesi subentra nell’incarico a Raffaele Vicidomini, che da otto anni era alla guida della Flai di Ravenna. Mazzesi originaria di Anita, intraprende la carriera sindacale come delegata Rsu in Fruttagel nel 2000, poi alla fine del 2008 entra nell’apparato Flai e successivamente nella segreteria provinciale di categoria. La segreteria della Cgil di Ravenna, insieme alla Flai Cgil, ringraziano Vicidomini, "per l’impegno profuso in questi anni" e augurano "buon lavoro" a Mazzesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.