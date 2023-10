Al mercato la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

La quinta edizione della campagna nazionale 'Più Sicuri Insieme', realizzata in collaborazione con Ministero dell’Interno e Prefettura di Ravenna, vede il gazebo di Confartigianato e Anap portare nei mercati della nostra provincia i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che potranno così fornire consigli utili per prevenire uno dei reati più odiosi, ovvero le truffe ai danni degli anziani. Presso il gazebo, inoltre, è possibile ritirare gratuitamente il vademecum di consigli utili per prevenire le truffe agli anziani.

Questa mattina il gazebo di Confartigianato Anap, operativo presso il mercato di Lugo, ha visto la gradita presenza del Prefetto Castrese De Rosa, del Questore Lucio Pennella, del Comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, del Comandante della Guardia di Finanza Leonardo Brandano e del Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna Paola Neri. Presenze che sono state salutate con soddisfazione dai volontari di Anap e dai dirigenti di Confartigianato, segno di apprezzamento e vicinanza con un’iniziativa volta a difendere la sicurezza dei più deboli.