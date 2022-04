Al Pala De Andrè la fiera “Work in progress” dedicata a installatori, idraulici e lattonieri

Il Gruppo Arcobaleno - che unisce una decina di consorzi di installatori, idraulici e lattonieri con sede in diverse zone dell’Emilia-Romagna e della Toscana – si dà appuntamento sabato 30 aprile al Pala De Andrè di Ravenna per l’edizione 2022 dell’iniziativa “Work in Progress”, un articolato evento che si svilupperà nel corso dell’intera giornata.

Il palazzetto ospiterà quindi una fiera con una cinquantina di espositori del settore, aperta dalle 9 alle 18. Alle 10.30, alla sala rossa, è in programma un convegno che ha l’obiettivo di fare il punto sulle principali tematiche della categoria. Dopo i saluti del sindaco, Michele De Pascale, e gli interventi dei rappresentanti di Arcobaleno Spac (il presidente Marco Rontini, il responsabile finanziario Franco Casadei e il responsabile commerciale Enea Marescotti), a chiudere il dibattito sarà la relazione dell’economista Alberto Bubbio.

Nel pomeriggio sono invece in programma i momenti più ludici: la premiazione di tutti i Consorzi, il sorteggio dei premi messi in palio dai fornitori e l’esibizione conclusiva del comico Gioele Dix. L’ingresso (con Green Pass e mascherina) è libero, ma riservato ai professionisti possessori di partita Iva.