Al via Federcoop Academy per formare futuri addetti alla contabilità

Federcoop Academy è un percorso formativo che prevede diversi step: dall’attivazione di un tirocinio formativo, con rimborso spese, della durata di 6 mesi, all'eventuale inserimento tramite un contratto di apprendistato nella struttura di Federcoop Romagna. In questa edizione, 7 sono le ragazze e i ragazzi selezionati provenienti da tutta la Romagna. Le tirocinanti e i tirocinanti, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, sono Melissa Zuccari (sede di Rimini), Matilde Pieri (sede di Cesena), Rossana Massaro e Marco Contessi (sede di Forlì), Asia Benini, Anna Balella e Federica Benelli (sede di Ravenna).

"Dopo il successo della prima edizione - dichiara Elena Zannoni, amministratrice delegata di Federcoop Romagna - è sembrato a tutti naturale riproporre questo percorso che forma e, fin dal principio, sostiene economicamente i suoi allievi, nel solco del rispetto per i lavoratori che contraddistingue Federcoop Romagna. Voglio anche ringraziare i colleghi che si sono resi disponibili e si stanno spendendo in queste settimane per formare questi ragazzi, portando avanti contemporaneamente il loro lavoro quotidiano, particolarmente impegnativo in questo periodo dell'anno".

"Assieme alle cooperative romagnole - dichiara Paolo Lucchi, presidente di Federcoop e di Legacoop Romagna - abbiamo ben chiaro come la ricerca e la formazione del personale sia ormai una delle funzioni aziendali fondamentali, cui è sempre più difficile garantire risposte risolutive. La nostra Academy è una delle risposte possibili, poiché unisce alla volontà di investire sui giovani, che ci caratterizza da sempre, un percorso formativo "sul campo", al termine del quale l'inserimento all'interno degli organici di Federcoop e delle cooperative, risulta molto accelerato".

Il percorso, pensato in collaborazione con l’ente di formazione Demetra, è diretto da Cristina Montaguti – Responsabile Amministrazione e Contabilità – e Ornella Rutigliano – Responsabile Risorse Umane.