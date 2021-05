Al via i nuovi ristori gestiti dalla Camera di Commercio: aperte le domande

Alle ore 12 del 4 giugno prossimo scadrà il termine per la presentazione delle domande sul nuovo bando “ristori” promosso dalla Regione Emilia-Romagna. 13,35 milioni gli euro stanziati, per il tramite di Unioncamere Emilia-Romagna - a sostegno di discoteche e sale da ballo; commercio su area pubblica nelle fiere, ristorazione ambulante; spettacolo viaggiante; gelaterie, pasticcerie e altre attività da asporto e ristorazione; palestre; settore cinematografico; imprese culturali. I soggetti richiedenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese della Camera di commercio, essere attivi alla data di presentazione della domanda e in situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. Sono, poi, previsti specifici requisiti che variano a seconda dell'attività economica dell'impresa per i quali si rimanda al bando reperibile sul sito della Camera di commercio di Ravenna.

Ad ogni soggetto interessato è consentito presentare una sola domanda, che dovrà essere firmata dal legale rappresentante, esclusivamente per via telematica (salvo per i soggetti economici destinatari delle Misure 6 e 7 esclusivamente iscritti al REA), attraverso la piattaforma RESTART, alla quale si può accedere con identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. Tutte le domande considerate ammissibili avranno diritto ad un eguale contributo a fondo perduto.

“Obiettivo del sistema camerale dell'Emilia Romagna e della nostra Camera – evidenzia Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna – come già avvenuto nella gestione dei ristori alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande, è quello di dare una risposta efficace e anche veloce alle nostre imprese, stremate da incertezze e chiusure.

Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per questo secondo intervento in favore di categorie che hanno altrettanto risentito del lungo periodo di chiusure e ringrazio particolarmente Unioncamere regionale per il prezioso lavoro di coordinamento che continuerà a svolgere. L’incremento delle vaccinazioni, insieme alle prossime riaperture e il progressivo rientro dalle restrizioni saranno elementi fondamentali per riportare condizioni di stabilità, essenziali per una ripresa integrale delle attività e per ricreare le condizioni sociali e di mercato in grado di incalzare la ripresa e favorire la competitività delle imprese". Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare Unioncamere Emilia Romagna al seguente indirizzo mail: ristori@rer.camcom.it.