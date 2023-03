Al via la Settimana europea dell'educazione finanziaria: anche La Cassa sensibilizza i giovani sul tema

Un'intera settimana e circa 1.300 ragazze e ragazzi dal Nord al Sud Italia: con questi numeri si inaugura il 20 marzo l'edizione 2023 della EMW - Settimana Europea dell'Educazione Finanziaria - l'iniziativa annuale promossa dalla Federazione Bancaria Europea (EBF) e organizzata in Italia da FEduF (ABI) che sensibilizza i giovani di oltre 35 paesi europei sui temi centrali della cittadinanza economica, grazie a percorsi didattici con l'obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura finanziaria. Il palinsesto di iniziative è reso possibile grazie a diversi istituti bancari, fra cui La Cassa di Ravenna. I tredici eventi online della EMW spaziano da "Abbasso gli stereotipi", un percorso formativo sulle differenze di genere e gli stereotipi in economia, a "Pay like a Ninja" che sensibilizza i giovani sull'uso del denaro digitale, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere del digitale. La Settimana Europea dell'Educazione Finanziaria si concluderà il 24 marzo con lo European Money Quiz, promosso e coordinato in Italia da FEduF (ABI) e giunto alla sua settima edizione per favorire la nascita di una nuova cultura di cittadinanza economica a partire dalle scuole.