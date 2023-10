All'Alighieri si celebra il 70esimo anniversario di Confartigianato Ravenna

Sabato 28 ottobre a partire dalle ore 17,00 presso il Teatro Alighieri a Ravenna si svolgerà la giornata celebrativa del 70esimo anniversario di costituzione di Confartigianato della Provincia di Ravenna, iniziativa aperta alla partecipazione di tutti gli imprenditori aderenti all’associazione. Evento centrale sarà la Tavola Rotonda 'L'importanza del made in Italy per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese' che vedrà la partecipazione anche di Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, Marco Granelli, Presidente nazionale Confartigianato, Valentino Valentini, Vice Ministro al Made in Italy, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e Lucio Poma, Capo Economista Nomisma.