Alluvione, un incontro di Cna dedicato a contributi e rimborsi alle imprese

Lunedì 6 novembre, dalle 17.45, la CNA di Ravenna promuove un’importante iniziativa sul tema dei contributi e rimborsi alle imprese, finalmente ufficializzati con l’ordinanza n.11/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione.

L’iniziativa, dal titolo “Alluvione, contributi alle imprese: prime indicazioni sull’ordinanza e la documentazione tecnica”, sarà introdotta dal Presidente della CNA Territoriale di Ravenna Matteo Leoni, che testimonierà l’impegno di CNA Ravenna per le imprese colpite dall’alluvione. A seguire interverranno Luca Coffari, Responsabile Dipartimento Politiche Economiche, Sindacali e Sociali CNA Ravenna, che tratterà l’impostazione generale e prime indicazioni sull’ordinanza n. 11/2023 “contributi alle imprese”, e l’Ingegnere Massimo Rosetti, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, che fornirà alcune importanti indicazioni e valutazioni sulle perizie e documentazioni tecniche. Le conclusioni saranno affidate al Direttore generale della CNA Territoriale di Ravenna, Massimo Mazzavillani.

Per consentire la partecipazione di tutti gli interessati, l’iniziativa potrà essere seguita in diverse modalità: in presenza presso la Sala Bedeschi della CNA di Ravenna, in viale Randi 90, in presenza presso le CNA di Faenza (via San Silvestro 2/1) e Lugo (via Acquacalda 37/1), collegate in videoconferenza con Ravenna, e, infine, da remoto.