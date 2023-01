Aumenta l'offerta di affitti nel ravennate, ma i prezzi salgono. E comprare casa costa sempre di più

Continua il periodo positivo per il mercato immobiliare emiliano-romagnolo, con un 2022 caratterizzato da prezzi in aumento sia per gli immobili in vendita, sia per quelli in affitto. Questo è quanto rilevato da Immobiliare.it nell’Osservatorio annuale sul settore residenziale. In particolare, i prezzi per gli immobili in vendita sono cresciuti del 3,9% rispetto al 2021, con un incremento moderato nel quarto trimestre (+1,7%), che porta a 2.075 euro il prezzo medio al metro quadro richiesto. Situazione diversa per i prezzi relativi agli affitti, che crescono nettamente su base annua dell’11,1% ma che, allo stesso tempo, si arrestano negli ultimi tre mesi dell’anno (-0,5%), con un prezzo medio al metro quadro all’interno della regione pari a 12,4 euro.

Focus su Ravenna: case in vendita

Ponendo l'attenzione sulla provincia di Ravenna, i dati dicono che acquistare casa nel comune costa 2062 euro al metro quadrato, mentre in provincia il prezzo schizza a 2620 euro - per via soprattutto dei prezzi più alti di Cervia e Milano Marittima. Rispetto al 2021 i prezzi sono aumentati del 5,1% nel comune di Ravenna, del 3,3% in provincia. Sempre rispetto al 2021 cresce la domanda di immobili in vendita (+1,8% nel comune, +7,5% in provincia), ma nella provincia di Ravenna si contrae l'offerta dell'11,6%, mentre nel territorio comunale cresce del 2,8%.

Focus su Ravenna: affitti

Sul fronte degli affitti, nel comune di Ravenna salgono i prezzi dell'8,7% rispetto al 2021: affittare casa costa in media 10,6 euro al metro quadro, mentre in provincia addirittura 15,7 euro al metro quadro, un prezzo in crescita del 18,4% rispetto allo scorso anno. La richiesta disperata di alloggi in affitto a Ravenna rallenta nel territorio comunale (-11% rispetto al 2021), ma continua a crescere in provincia (+14,1%). Aumenta in maniera molto decisa, invece, l'offerta di alloggi in affitto: nel comune rispetto al 2022 +84,2%, in provincia +4,1%.