Anticipi pagamenti Pac: dalla Regione 234 milioni alle imprese agricole

La Regione Emilia-Romagna tramite Agrea – l’Agenzia per i pagamenti nel comparto agricolo – ha anticipato alle imprese agricole i contributi comunitari per la campagna 2022, previsti dalla Pac (Politica agricola comunitaria), pari a 234 milioni di euro. "Un aiuto concreto in un momento difficile – commenta il consigliere regionale Pd Gianni Bessi – che permette a 34.300 aziende emiliano-romagnole, tra cui molte in provincia di Ravenna, di avere la liquidità necessaria per fare fronte agli aumenti dei costi ed essere operative con maggiore serenità".

Dei 234 milioni, 190 sono stati utilizzati per la Domanda Unica e 44 per le misure a superficie nell’ambito dei bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-22. Su quest’ultimo sono stati destinati oltre 23 milioni per interventi a sostegno dell’agricoltura biologica, comprensivi di 8 milioni di fondi propri che la Regione ha messo a disposizione direttamente. "Il sostegno è andato a oltre il 90% delle aziende che ne hanno fatto richiesta, cioè a tutte quelle che sono risultate ammissibili. È un risultato importante, come ha spiegato anche l'assessore Alessio Mammi, che conferma l’impegno della Regione per un settore fondamentale per l’economia dei nostro territori".