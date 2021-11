Antonio Patuelli confermato presidente dell'Associazione Bancaria Italiana

Il comitato esecutivo dell'Abi (Associazione bancaria italiana) ha indicato Antonio Patuelli per la conferma a presidente nel biennio 2022-2024. Il commissario straordinario della Camera di Commercio Giorgio Guberti esprime al presidente Patuelli i più vivi complimenti, uniti a soddisfazione e orgoglio: “Il valore della persona e l’impegno che Antonio Patuelli garantisce con coerenza, competenza e conoscenza dei problemi economici – sottolinea Guberti - sono preziosi ed essenziali per il ruolo di sostegno allo sviluppo del territorio e del tessuto imprenditoriale che la Camera di commercio svolge, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile e delicato per l’economia, sia a livello nazionale che internazionale".

"Solo attraverso la promozione della crescita economica, equilibrata e sana, è possibile superare e lasciarsi alle spalle le forti incertezze causate dalla pandemia – chiude Guberti - nella consapevolezza, come ben sottolineato dal presidente Patuelli, che tutto non potrà e non dovrà tornare come prima. Questo rinnovo ci consentirà di confermare l’impegno comune nel costruire un nuovo clima di fiducia per le imprese del nostro territorio e del Paese”.