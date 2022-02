Approvato il Pitesai, ripartono le estrazioni di gas. Confindustria: "Ora si può pianificare il futuro"

Il Ministro della transizione ecologica ha approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). La notizia è stata pubblicata venerdì sul sito del ministero della Transizione ecologica. Il provvedimento individua le aree dove sarà possibile riavviare le estrazioni di idrocarburi sospendendo di fatto la moratoria del 2019. Una notizia che interessa da vicino il mondo economico ravennate.

"Finalmente il tanto atteso Pitesai è stato approvato: dopo anni di incertezze, ora c'è quantomeno un quadro chiaro e definito in cui potersi muovere e pianificare il futuro di un settore vitale per l'economia del territorio romagnolo e nazionale” dice Confindustria Romagna. In attesa di approfondire un documento “molto corposo e tecnico, vale la considerazione che la certezza delle regole è il prerequisito indispensabile a qualunque intervento: per questo motivo, i continui rinvii del piano hanno congelato in questi anni importanti opportunità di investimento in nuove attività. Una sospensione - aggiunge Confindustria - resa ancora più drammatica dall'esplosione dei prezzi del gas sul mercato nella seconda parte del 2021: ora, accanto all'auspicato revamping dei pozzi autorizzati nel breve termine, si può ragionare nel medio e lungo termine su nuove autorizzazioni, per renderci energeticamente meno dipendenti dalle importazioni e impostare una strategia composita e lungimirante che davvero ci guidi nella transizione energetica”.

“L’importante è che ora ci sia un documento sul quale aprire una discussione, andrà letto attentamente riga per riga” aggiunge Franco Nanni, presidente del Roca, associazione che raggruppa le imprese del distretto di Ravenna operanti nel settore offshore.