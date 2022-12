Apre "Le Botteghe", uno spazio per fare acquisti solidali e sostenere l'inserimento al lavoro dei disabili

In occasione delle prossime festività natalizie CEFF e GRD hanno deciso di collaborare per la realizzazione del temporary shop "Le botteghe" quale occasione per sperimentare la possibilità di dar vita a un nuovo progetto integrato per meglio rispondere ai bisogni delle persone con disabilità del nostro territorio.

La cooperativa CEFF F. Bandini gestisce infatti, tra le altre attività, L’AltraBottega, negozio di prodotti equosolidali; L’Associazione GRD gestisce, tra le altre attività, La Bottega della Loggetta, negozio laboratorio; entrambe queste attività sono finalizzate allo sviluppo di competenze personali, professionali e di autonomia di persone con disabilità.

Da domani, 7 dicembre, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale che ha concesso in comodato temporaneo i locali, prenderà avvio questa sperimentazione nei locali di via Pistocchi n. 10. Sarà insieme l’occasione per promuovere, attraverso gli acquisti dei regali di Natale, consumi equi e solidali e soprattutto sostenere percorsi di autonomia e integrazione delle persone con disabilità.