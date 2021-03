Ateneo di Bologna tra i primi 100 del mondo, Mingozzi: "Merito dei Campus romagnoli"

E' del 4 marzo la nuova edizione della World University Rankings che conferma l'Alma Mater di Bologna tra i primi 100 Atenei del mondo, guadagnando posizioni nelle discipline più importanti ed entrando nella Top 50 in quattro macroaree tecniche, umanistiche e scientifiche. "Dopo i primati nazionali dell'Ateneo di Bologna - afferma Giannantonio Mingozzi, presidente di Terminal Container Ravenna - la qualità degli insegnamenti, gli investimenti compiuti e la diffusione sul territorio guidata in particolare dai Campus della Romagna consentono al più antico Ateneo del mondo di affermarsi sempre di più nel contesto internazionale".

"I progressi nella ricerca e nella formazione, i nuovi insediamenti come Medicina a Ravenna e la nuova sede di Scienza Ambientali, il sostegno di Fondazioni bancarie a partire dal Gruppo Cassa, l'ottimo rapporto instaurato con le associazioni d'impresa e il mondo portuale, i servizi agli studenti ed il coraggio di innovare in tutti i Dipartimenti fanno della Romagna e dell'insediamento ravennate (il primo per immatricolazioni di tutto l'Ateneo) un punto di forza straordinario e determinante anche per i passi avanti compiuti nel mondo e costituisce un punto di orgoglio per tutti coloro che si impegnano sulla strada intrapresa trent'anni or sono. Una speranza per le nuove generazioni - conclude Mingozzi - nonostante la grave Pandemia che ci colpisce, e l'augurio che i titoli di studio conseguiti a Ravenna siano un sostegno per la ripresa economica, occupazionale e tecnologica di tutto il territorio ed aiutino la competitività delle nostre imprese in Italia ed in Europa".