'Avere a cuore è comprare vicino a te': continua la campagna per aiutare i negozi alluvionati

Confcommercio Ascom ha lanciato con successo la campagna "Avere a cuore è comprare vicino a te" per sensibilizzare e sostenere le attività commerciali di vicinato colpite dall'alluvione nella provincia di Ravenna. La campagna è stata avviata all'inizio del mese e ha già ricevuto un'ampia copertura mediatica, apparendo su testate nazionali, quotidiani e siti di informazione. Il suo obiettivo principale è quello di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di sostenere i negozi locali e di promuovere un rilancio economico delle attività commerciali colpite dall'alluvione.

"L'alluvione ha causato gravi danni alle attività commerciali della provincia di Ravenna - ha dichiarato il direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati - con negozi danneggiati, merce persa e perdite economiche significative. La campagna "Avere a cuore è comprare vicino a te" si propone di mobilitare la comunità locale e incoraggiare i cittadini a fare acquisti presso le attività commerciali di vicinato con un’attenzione particolare per i negozi alluvionati, contribuendo così alla loro ripresa economica".

Confcommercio Ascom invita tutti i residenti della provincia di Ravenna e i visitatori a sostenere il commercio locale e a partecipare attivamente alla campagna. L'acquisto di prodotti e servizi presso i negozi alluvionati non solo fornisce un sostegno finanziario immediato, ma contribuisce anche a mantenere vivace il tessuto commerciale della zona. La campagna "Avere a cuore è comprare vicino a te" si propone inoltre di coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni di categoria e gli altri attori del territorio per trovare soluzioni concrete e sostenere le imprese colpite dall'alluvione. Confcommercio Ascom lavorerà in collaborazione con tutte le parti interessate per individuare misure di sostegno, agevolazioni fiscali e altre iniziative che possano contribuire alla ripresa del commercio e al rilancio economico della provincia di Ravenna.