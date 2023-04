L'azienda di Fornace Zarattini celebra 50 anni di attività: la visita del presidente Bonaccini

La Biesse Sistemi di Ravenna taglia il traguardo dei 50 anni di attività e per l'occasione ha aperto le porte a clienti, fornitori, professionisti, scuole e istituzioni nella storica sede a Fornace Zarattini. Due giorni, lo scorso week end, dedicati a incontri, formazione e confronto sul fare impresa e sul settore degli impianti. L'iniziativa ha costituito la prima preview del Festival dell'industria e dei Valori di Impresa organizzato da Confindustria Romagna, che si terrà in estate.

Tra gli appuntamenti, ha avuto luogo anche un convegno istituzionale a cui sono intervenuti il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi e il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi. Alle iniziative con gli addetti ai lavori hanno preso parte anche più di cento studenti delle classi dell'ultimo anno degli Istituti Tecnici e Professionali di Ravenna (ITIS, IPSIA e Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri).

"È un orgoglio per noi aver raggiunto questo traguardo ed è stato importante festeggiarlo con chi, negli anni, ha contribuito a far crescere la nostra azienda, a partire dai nostri dipendenti" ha dichiarato Gabriele Orioli, direttore generale di Biesse Sistemi. "L'azienda oggi può contare sulle certificazioni ISO 9001 sistema qualità, ISO 45001 salute e sicurezza sul lavoro, ISO 14001 gestione ambientale. Agroalimentare, energia, farmaceutica, chimica, Oil & Gas, automazione e nautica sono solo alcune delle industrie che oggi si avvalgono dei servizi che forniamo. L'approccio multidisciplinare e multi-settore che adottiamo ci permette inoltre di fornire le risposte più centrate ed aggiornate ad un mercato in sempre più frenetica evoluzione ed ogni anno nuovi clienti si vanno ad aggiungere agli oltre 250 che, in Italia e nel mondo, da molti anni si affidano ai nostri servizi" ha aggiunto.