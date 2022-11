Azienda ravennate premiata per l'impegno a favore del clima: "Garantisce una migliore qualità dell’aria"

Ocm Clima, storica realtà aziendale di Fusignano, ha ricevuto mercoledì a Bologna, in occasione dell’Assemblea di CNA Emilia-Romagna, il Premio “Patto per il lavoro e per il clima” conferito annualmente dall’associazione di categoria a dieci aziende della nostra regione.

Come spiega Cna, "Ocm Clima, grazie alla realizzazione di impianti, garantisce una migliore qualità dell’aria ai fini del benessere e della sostenibilità ambientale". L’azienda, fondata nel 1962, da sempre mette in atto un continuo processo di miglioramento organizzativo che insieme alla ricerca delle migliori soluzioni impiantistiche la rendono un punto di riferimento del mercato aeraulico del territorio. Particolare attenzione viene posto al benessere e alla sicurezza dei dipendenti e al passaggio generazionale.

Hanno ritirato il premio Simonetta Zalambani, Presidente del CdA, il padre e fondatore dell’azienda Filippo Zalambani, Beatrice Matulli e Angelo Ricci, accompagnati dal Direttore e dal Presidente della CNA Territoriale di Ravenna Massimo Mazzavillani e Matteo Leoni. Ha consegnato il premio l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla.