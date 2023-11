L'azienda che sviluppa tecnologie per l'energia rinnovabile compie 15 anni: "Il cambiamento è possibile"

Un adrenalinico giro in pista al volante di una Bmw elettrica, una prova di guida sicura, un walking tour alla scoperta dei luoghi nevralgici dell’Autodromo di Imola e una visita al monumento di Ayrton Senna. Sarà un evento “elettrizzante” quello che Ingeteam Italia, azienda di Castel Bolognese tra i maggiori player nel campo degli inverter fotovoltaici, dei sistemi di accumulo dell’energia e dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici, ha organizzato per i suoi clienti e stakeholder in occasione dei suoi primi 15 anni di attività. L’evento si svolge il 16 novembre all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola e sarà anche l’occasione per fare il punto sulla transizione energetica del Paese di cui Ingeteam Italia è uno dei principali attori, grazie a tecnologie d’avanguardia che mette al servizio dei suoi partner nel settore utility scale, C&I (commerciale e industriale) e residenziale.

Un settore strategico per il Paese

L’accumulo di energia associato alle tecnologie rinnovabili gioca un ruolo chiave nell’avanzamento della transizione ecologica e nell’elettrificazione dell’economia. Implementare gli inverter fotovoltaici con le batterie per l’accumulo consente di immagazzinare l’energia prodotta nei momenti di alta produzione e di usufruirne nei momenti in cui la produzione è scarsa, con un grande risparmio in termini di bolletta energetica. L’integrazione di queste tecnologie nel sistema elettrico del futuro consentirà di rendere più flessibile e ottimizzato l’uso delle energie alternative, migliorare la fornitura e garantire stabilità e affidabilità della rete elettrica nazionale.

Tecnologie all’avanguardia e design Made in Italy

Ingeteam Italia ha fatto sua questa missione da 15 anni. Filiale italiana della multinazionale spagnola Ingeteam, l’azienda con sede a Castel Bolognese è nata nel 2008 per iniziativa di Stefano Domenicali, Vice-President e Managing Director. In pochi anni è passata da 4 a 70 dipendenti e oggi vanta un fatturato di circa 100 milioni di euro. Nel 2021, è stata scelta come partner tecnologico per equipaggiare uno tra i più grandi sistemi di accumulo elettrico in Italia e nel mondo, realizzato nel nord Italia, e nel 2023 ha fornito i suoi prodotti per un progetto pilota di Free to X, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, che permetterà di dotare la rete autostradale di punti di ricarica ultrarapida, fino a 400 kW. A questo scopo, Ingeteam Italia ha realizzato uno studio ingegneristico per dotare questi punti di un sistema di accumulo e ha fornito i suoi inverter per il collegamento dei 4 punti di ricarica veloce che saranno installati sull’A14 nell’Area di Servizio Bevano Est, all’altezza di Bertinoro (FC), un tratto autostradale ad alta intensità di traffico. Sempre nel 2023, l’azienda ha lanciato un nuovo sistema di accumulo di energia fotovoltaica pensato per il mercato residenziale, in collaborazione con Bertone Design, iconico studio di architettura e design per l’automotive e gli interni.

“Siamo la prova che il cambiamento è possibile”

“Le energie rinnovabili rappresentano la tecnologia di generazione più competitiva e sono le uniche che possono fornire l’autonomia energetica a questo Paese e aiutarci nel processo di decarbonizzazione – dice Stefano Domenicali –. Noi siamo in prima linea per rendere possibile questo cambiamento. Oggi siamo un gruppo affiatato al traguardo dei nostri primi 15 anni e con grandi prospettive davanti a noi”.

Ingeteam è un team di circa 5.000 persone, presente in 21 Paesi, con più di 80 anni di esperienza nel fornire soluzioni creative a problemi specifici per elettrificare la società in modo innovativo e sostenibile attraverso tecnologie all'avanguardia specializzate nella conversione dell'energia elettrica. È leader nella generazione rinnovabile (eolica, fotovoltaica e idroelettrica), nell'accumulo, nella rete di trasporto intelligente e nel consumo efficiente e pulito di energia elettrica attraverso i suoi caricatori per veicoli elettrici, i convertitori, i generatori e i motori per la trazione, il settore navale, la siderurgia, l'industria mineraria e per la produzione di idrogeno verde, i motori sommersi e le pompe.