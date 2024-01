Bagnacavallo, in biblioteca un pomeriggio di giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età

Indirizzo non disponibile

Sabato 13 gennaio dalle 14.30 alle 18.30 la Biblioteca Taroni di Bagnacavallo spalanca le sue porte per un pomeriggio di giochi da tavolo e di ruolo adatti a tutte le età.

Negli ultimi mesi del 2023 la biblioteca si è dotata infatti di giochi da tavolo che possono essere utilizzati sia durante l’apertura ordinaria che in questi pomeriggi “speciali” in cui i bibliotecari Elisabetta Cannata e Andrea Pezzi coadiuveranno genitori e ragazzi di tutte le età al loro utilizzo. Qualche tavolo sarà invece dedicato ai giochi di ruolo, con la preziosa collaborazione del volontario civico Dario Giardini e dell’associazione La Gilda del Leone Rosso di Faenza.

«Lo scopo di questi pomeriggi – spiega Patrizia Carroli, coordinatrice della Biblioteca Taroni – è sia mettere in relazione tra loro i ragazzi e diverse generazioni, grazie a un momento ludico-sociale rappresentato dal gioco da tavolo, sia consolidare lo spazio della biblioteca come centro propulsore di comunità.»

L’appuntamento è libero e gratuito.

Per i giochi di ruolo è prevista la prenotazione allo 0545 280912 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.