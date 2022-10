Bandi e finanziamenti per le imprese digitali: workshop su come trasformarli in business

Il workshop si svolgerà giovedì 6 ottobre alle ore 17.00 presso Confcommercio Ascom Faenza (Viale delle Ceramiche 35 - possibilità di parcheggio interno). L'obiettivo primario del workshop è illustrare i dettagli di bandi e finanziamenti dedicati alle imprese digitali, fornire indicazioni su come trasformarli in strumenti efficaci per potenziare il proprio business e aprire un momento importante di confronto, durante il quale raccogliere e recepire necessità e bisogni delle imprese, fondamentali per poter indirizzare nella maniera migliore le attività. Oltre a conoscere più da vicino le opportunità messe a disposizione delle imprese da parte di Confcommercio e Assintel, ampio spazio sarà dedicato da parte di Iscom Group a una panoramica delle fonti di finanziamento (PNRR, Regione FSE, CCIAA ecc.) e ai prossimi bandi regionali.

Programma:

Saluto di benvenuto

Pietro Fantini, Direttore Regionale Confcommercio Emilia-Romagna

Francesco Carugati, Direttore Confcommercio Ascom Faenza

Assintel per le aziende ICT e Digitali

Andrea Ardizzone, Assintel

Focus sulle fonti di finanziamento disponibili e i prossimi bandi regionali

Marco Leoni, Iscom Group

La parola alle imprese presenti

Aperitivo di networking

Per info e adesioni: Confcommercio Ascom Faenza Viale delle Ceramiche 35 Faenza Tel 0546.21355 - info@ascomfaenza.it