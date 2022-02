Bando per i Confidi: prolungato l’accesso al credito fino a fine anno

Il Comune di Cervia negli ultimi due anni, ha previsto una serie di misure finalizzate alla ripresa del sistema produttivo, duramente colpito dall’emergenza da Covid-19. In particolare nel dicembre 2020 ha emanato un bando di 200 mila euro finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio, tramite selezione dei Confidi (soggetti intermediari fra imprese e istituti bancari che svolgono attività di garanzia per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti).



La misura è intervenuta sia nei confronti del settore industria, commercio, artigianato e servizi, sia nel settore dell’agricoltura. Le somme destinate ai singoli Confidi interamente finalizzate all’erogazione di contributi alle imprese del comune di Cervia non sono state del tutto utilizzate.





Il Comune di Cervia pertanto, ha deciso di prolungare l’acceso al credito fino al 31 dicembre 2022, consentendo ai Confidi selezionati di utilizzare la somma fino a tale scadenza, al fine di agevolare la ripresa. Soddisfatto l’Assessore alle Attività Economiche Michela Brunelli: “La concessione della proroga - con la conseguente possibilità, per i confidi selezionati, di continuare ad agevolare le imprese del territorio per tutto il 2022 - è un ulteriore segnale dell’interesse da parte del Comune di Cervia nei confronti delle attività locali, colpite duramente dalla pandemia e, come tali, necessitanti di un supporto concreto e duraturo. Riteniamo, infatti, che consentire una proroga di tale modalità di accesso al credito costituisca un’efficace misura per fronteggiare le esigenze economiche di tutti quegli operatori commerciali che stanno tuttora risentendo della crisi dovuta all’emergenza sanitaria”.