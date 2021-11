Con il Black Friday si accendono le luci di Natale: "Il centro diventa il salotto delle feste"

Luminarie aumentate nel centro storico per dare un segnale ripresa e rilancio. Questo è l'obiettivo del Comitato Spasso in Ravenna per la promozione del centro storico in vista delle festività natalizie. Ravenna ambisce così a diventare il "salotto delle feste" e lo fa accendendo le luci di Natale in una data non casuale: quella del Black Friday. La data simbolo dello shopping globale diventa così il segnale di partenza per la valorizzazione del centro in attesa del Natale. Venerdì 26 novembre si accenderanno vari tipi di luminarie nelle vie di Ravenna, in particolare in viale F. Baracca, via C. Cavour, via M. Fanti, via C. Cattaneo, via G. Argentario, via Salara, via IV Novembre, via Ponte Marino, via P. Costa, via G. Matteotti, via A. Agnello, via Cura, via IX Febbraio, via A. Zirardini, portici di via A. De Gasperi, via G. Mazzini, via G. Rasponi, via C. Ricci, via M. Gordini, via della Tesoreria Vecchia, via Mentana, via B. Cairoli, via degli Ariani, via Antica Zecca, via A. Diaz. Oltre a queste, anche Piazza Andrea Costa, parte dei portici di piazza dei Caduti per la Libertà, Piazza Kennedy, Piazza G. D’Annunzio e piazza Unità d’Italia, senza dimenticare i profili di Porta Adriana e Porta Sisi.

Sempre dal 26 novembre (giorno del Black Friday) e fino al 5 gennaio, prende il via anche l'iniziativa "Illuminiamo il Natale di... regali", promossa dal Comitato sostenuto dalle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Tutti gli esercenti che hanno aderito all’allestimento e all’installazione delle luminarie natalizie nelle vie del centro saranno coinvolti in un’operazione a premi, un concetto da sviluppare insieme per dare slancio al Natale e favorire la crescita delle collaborazioni fra esercenti e Comitato Spasso in Ravenna. Nel periodo indicato, i clienti che effettueranno acquisiti nei punti vendita degli esercizi aderenti al progetto Luminarie di Natale, riconoscibili anche per la vetrofania dedicata al progetto, potranno poi ritirare, fino ad esaurimento scorte, da mercoledì 8 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.30, un premio all’hub Spasso in Ravenna all’interno del Mercato Coperto in piazza Costa. Inoltre, gli stessi esercenti stanno ricevendo fermapacchi natalizi di Spasso in Ravenna per arricchire i propri pacchetti regalo.

"Mi aspetto che queste nuove iniziative intraprese - spiega Roberto Montanari, presidente del Comitato Spasso in Ravenna – possano portarci alla tanto attesa ripartenza, perché se riparte il commercio e il terziario, allora riparte il Paese e ripartiamo insieme. È stata proprio da questa idea che abbiamo progettato le iniziative natalizie, sperando vengano accolte positivamente dai clienti e dai turisti che, ci auguriamo, affolleranno le nostre vie. Abbiamo lavorato, ideando diverse iniziative nel corso dell’anno, per fare rete, per fare gruppo, per creare una solidarietà tra noi colleghi che non era così scontata. Penso di poter affermare, visto il numero di adesioni nelle varie iniziative, che questo obiettivo è stato raggiunto, e lo abbiamo raggiunto davvero tutti insieme".

"Le luminarie – sottolinea ancora Montanari, titolare di Scooter in via Cavour – quest’anno sono state aumentate proprio per dare un segnale tangibile di rilancio e di ripresa post Covid e perché auspichiamo che possa essere un Natale più gioioso e splendente all’insegna dello stare di nuovo insieme. Per l’occasione abbiamo anche messo in cantiere una piccola animazione in Piazza del Popolo: vogliamo ricreare in centro storico la percezione, la sensazione, l’idea di ritrovarsi nel salotto buono della nostra città dove il cliente possa sentirsi accolto e ‘coccolato’ da noi imprenditori. Sono convinto che Spasso in Ravenna abbia imboccato la giusta strada perché l’obiettivo principale è, e sarà sempre, quello di promuovere le attività del centro storico dando visibilità alla rete di imprese che vi aderiscono".

La speranza generale dei commercianti ravennati è che l'aspetto estitico della città incentivi lo shopping. "Dovremo fare di Ravenna una grande vetrina natalizia - afferma Annagiulia Randi, assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Ravenna La Città attraverso le luminarie creerà una propria identità di promozione. La città vivrà un clima di festa di cui tutti abbiamo bisogno".

"Negli ultimi mesi abbiamo assistito alle buone performance, come presenze turistiche, della nostra città, a ottobre ci sono stati numeri migliori anche del 2018 e 2019. L'ondata di visibilità del centenario di Dante è stata sfruttata - rileva Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna - Sul Natale c'è poi un lavoro avviato da anni per rendere Ravenna sempre più appetibile e riconoscibile nel panorama italiano". Atmosfera, intrattenimento e spettacolarizzazione: questi sono i tre cardini dell'offerta natalizia ravennate secondo Costantini.