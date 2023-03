Dalla transizione energetica alle infrastrutture: Confindustria Romagna incontra Buonguerrieri (FdI)

Un confronto sulle priorità di crescita della Romagna. Al centro la transizione energetica, le esigenze di potenziamento infrastrutturale e il rafforzamento della competitività del territorio. Su questi temi, tra gli altri trattati, si è incentrato l’incontro tra Confindustria Romagna, rappresentato dal presidente Roberto Bozzi, dal vicepresidente Alessandro Pesaresi, il direttore generale di Confindustria Marco Chimenti, e l’onorevole di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. Come detto, l’incontro richiesto da Buonguerrieri si è concentrato sui temi della transizione energetica e della chimica green, sulle esigenze di potenziamento infrastrutturale, anche dal punto di vista viario e idrico, e su un coordinamento istituzionale delle province della Romagna, affinché l’impegno quotidiano di una visione comune tra tutti gli attori politici, economici e sociali possa rafforzare attrattività e competitività del territorio. Come spiega Confindustria in una nota: “È intenzione del Comitato di Presidenza proseguire questi utili dialoghi con ogni parlamentare eletto alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica in rappresentanza della comunità romagnola, sia per riferire esigenze e potenzialità del tessuto produttivo sia per dare un contributo in termini di idee e proposte di sviluppo sostenibile della Romagna”.