Caffé Letterario a Ravenna: coccole a colazione in un locale che si ispira alla cultura e ai libri

Via Diaz a Ravenna porta le persone verso Piazza del Popolo e i monumenti del centro storico ed è qui che il Caffé Letterario è un punto di riferimento. Nella via che ospita ben tre librerie, il Caffé Letterario è conosciuto per le sue colazioni che si sono affermate con il passaparola sui pancake e waffle fatti in casa.

Ora il brunch organizzato tutte le domeniche e conosciuto come la "Colazione lova" è già un must per tutti i ravennati: si può scegliere di consumare nel locale oppure direttamente a casa grazie al servizio delivery, con ampia scelta di piatti da gustare in relax.

Caffé Letterario si trova in via Diaz n. 26 a Ravenna ed è aperto tutti i giorni.