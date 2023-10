"Cambiamenti", Cna premia le tre migliori start up ravennati

Giovedì la sala Bedeschi della CNA di Ravenna ha ospitato la tappa ravennate del concorso nazionale “Cambiamenti”, promosso dalla CNA. Tre le prime start up classificate: il primo premio è andato a FOORE Animation, studio di cinema d'animazione che realizza servizi di pre produzione e produzione 2D all'interno della filiera del cinema d'animazione, il secondo premio ad ex aequo a Heritage srl, Start Up che ha sviluppato un innovativo sistema frenante per motoveicoli, e Terreaudaci, commercializza prodotti alimentari realizzati da cooperative agricole sociali che hanno scelto di contrastare, in forme diverse, la criminalità organizzata, spesso esponendosi a intimidazioni, furti, danneggiamenti. Menzione speciale ad Aura, che progetta e produce sensori, sistemi di controllo e lampade a led per coltivazione.

I criteri di selezione della Giuria - composta da Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Lorenzo Ciapetti, Direttore del centro studi ANTARES, Antonio Penso, Direttore della Fondazione Flaminia – sono stati l’originalità, la capacità di rispondere a bisogni ed esigenze di mercato, il livello di competitività, l’evidenza del vantaggio strategico, l’impatto sociale, culturale e ambientale generato.

“Dopo il grande successo della prime sei edizioni del premio “Cambiamenti” - ha evidenziato Massimo Mazzavillani, Direttore generale della CNA Territoriale di Ravenna - siamo orgogliosi di riproporre anche quest’anno questo evento che celebra le idee innovative in tutte le sue sfumature e le imprese che le realizzano con entusiasmo e intraprendenza. Il Premio Cambiamenti sostiene le nuove imprese portatrici di pensiero che hanno saputo trasformare le tradizioni e le peculiarità del territorio italiano e della cultura economica del nostro Paese in attività imprenditoriale. È un vero orgoglio vedere tante aziende giovani mettersi alla prova, confrontarsi e condividere un’esperienza con altre imprese di settori molto diversi”.

“Per il settimo anno anche la CNA di Ravenna – ha aggiunto il direttore, Massimo Mazzavillani - ha voluto affiancare al premio di valenza nazionale un evento a carattere territoriale che vede protagoniste le start up della nostra provincia. Il nostro compito è quello di sostenerle, attraverso i nostri servizi e le nostre attività, per permettere di tradurre le loro idee in progettualità importanti. Le aziende che hanno partecipato alle precedenti edizioni stanno lavorando e sviluppando molto bene le loro attività: ospitiamo oggi una testimonianza di un’impresa che ha raggiunto il podio del premio nazionale nel 201, Pininfarina Segno – Davide Fabi, CEO di Pininfarina Segno, ha infatti raccontato, durante la sessione di votazione della giuria, la sua esperienza imprenditoriale e fornito utili e interessanti consigli agli imprenditori in sala”.