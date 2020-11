Camera di Commercio, dal consiglio comunale un no bipartisan all'accorpamento

Dal consiglio comunale di Ravenna arriva un no bipartisan, o quasi, all'accorpamento della Camera di commercio cittadina con quella di Ferrara. A "dirigere" il coro è il consigliere della Lega Nicola Pompignoli, che presenta un ordine del giorno per chiedere la sospensione del processo, documento a cui aderiscono tutti i gruppi presenti in aula.

L'accorpamento con Ferrara, argomenta il leghista, è "imminente" dopo la decadenza degli organi direttivi dell'ente imposta dal Governo, ma la Camera di commercio di Ravenna svolge un "ruolo strategico per la legalià e per la filiera dei servizi. L'accorpamento è negativo se le cose funzionano" e c'è il "rischio di ridurne efficienza ed efficacia operativa oltre che allontanarla dal territorio". Inoltre, prosegue, "non c'è periodo più sbagliato per un commissariamento e un accorpamento, che sarebbe in caso più logico con la Camera di commercio della Romagna".

Alla spicciolata tutti i gruppi di maggioranza e opposizione aderiscono alla proposta, con il consigliere del Partito democratico Alessandro Barattoni che ricorda un simile ordine del giorno del centrosinistra approvato lo scorso anno e chiede di aggiungere la sollecitazione al Governo per una nomina del commissario il prima possibile.

Fuori dal coro Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna: "Sono molto sconcertato da questa confluenza di gruppi che sul tema hanno detto tutto e il contrario di tutto, con molte contraddizioni". Per "essere coerenti", conclude, si dovrebbe chiedere di accorparsi alla Camera di commercio della Romagna. L'ordine del giorno proposto da Pompignoli viene approvato con 30 voti favorevoli e un contrario, Ancisi appunto. (fonte Dire)