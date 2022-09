Camera di Commercio, più di mezzo milione di euro di risorse stanziate per le imprese ravennati

Piena operatività, dopo la recente approvazione, per tutti i bandi programmati programmati per il 2022. Facendo seguito agli interventi per la formazione, il lavoro e per la prevenzione delle crisi d’impresa, la Camera di Commercio ha approvato ulteriori misure finalizzate a sostenere le nuove imprese, i processi di transizione digitale e l’ottenimento di certificazioni ambientali e sociali tra cui spicca la novità della certificazione di genere, voluta fortemente dal Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile presieduto da Antonella Bandoli. Premialità previste, inoltre, per le aziende in possesso del rating di legalità, giovanili e femminili.

“Le imprese faticano a capire una reazione così blanda di fronte al caro energia che assedia i loro uffici di amministrazione. Forse non ci si rende conto delle ripercussioni che stanno per concretizzarsi e si spera sempre nelle illimitate capacità di reazione del sistema imprenditoriale. Ma questa volta il quadro è completamente diverso: occorrono interventi urgenti per garantire la tenuta industriale del Paese, sono troppe le imprese messe a rischio sopravvivenza - commenta Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna - Abbiamo portato a termine, nelle scorse settimane, il percorso di approvazione di tutti i contributi a fondo perduto programmati per quest’anno e, a breve, insieme alla Camera di commercio di Ferrara ed alle associazioni di categoria dei rispettivi territori, vareremo una serie di misure volte a lenire le preoccupazioni di tanti imprenditori alle prese con i rincari di luce e gas”.

Più di mezzo di euro le risorse stanziate dall’Ente di Viale Farini per le imprese ravennati, che potranno, dunque, ottenere incentivi a fondo perduto per le seguenti finalità:

- Bando a sostegno della creazione d’impresa, i cui termini per la presentazione delle domande sono previsti dalle ore 10.00 del 29 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2023, volto a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, attraverso il sostegno alla creazione e consolidamento di nuove imprese;

- Bando a sostegno di percorsi di certificazioni ambientali, sociali e di parità di genere, i cui termini per la presentazione delle domande sono previsti dalle ore 11.00 del 29 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 17 febbraio 2023, finalizzato a promuovere l’ottenimento, nel corso del 2022, di una certificazione ambientale, sociale e, novità assoluta, di parità di genere;

- Bando voucher digitali I4.0, i cui termini per la presentazione delle domande sono previsti dalle ore 10.00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 14 ottobre 2022, sotto forma di voucher a copertura delle spese sostenute (sia consulenza che formazione e acquisto di beni e servizi strumentali) per progetti di innovazione digitale;

- Bando Formazione e Lavoro, i cui termini per la presentazione delle domande sono previsti dalle ore 12.00 del 20 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022, volto a finanziare azioni di informazione/formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche con riferimento alle indicazioni post emergenza, partecipazione a career fair finalizzati ad attività di recruiting nonché ricerca di personale per l'assunzione diretta, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO), stage curriculari, tirocini e apprendistato finalizzati all’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro;

- Bando per la prevenzione della crisi d'impresa, i cui termini per la presentazione delle domande sono previsti a partire dalle ore 10.00 del 20 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 14 ottobre 2022, volto a diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti giuridici, finanziari ed economici idonei a prevenire lo stato di crisi, d’insolvenza e di liquidazione delle imprese anche in relazione alla prevista entrata in vigore della riforma del Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza.

Beneficiarie dei contributi sono le micro, piccole e medie imprese attive, che abbiano la sede legale e/o unità locali interessate dagli investimenti nella provincia di Ravenna e che siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro e con il pagamento del diritto annuale. Per maggiori informazioni: Ufficio Promozione della Camera di commercio (e-mail bandiripartenza@ra.camcom.it, sito www.ra.camcom.gov.it.).