Camera di commercio unica di Ravenna e Ferrara: eletta la nuova giunta

"Una Giunta autorevole e rappresentativa per una Istituzione che opera convintamente al servizio delle imprese e che ora ha davanti un’ulteriore sfida epocale, quella di sostenere la ricostruzione e la ripartenza di un territorio così profondamente ferito dalle recenti calamità." Così Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, ha commentato a caldo, al termine del minuto di raccoglimento osservato in memoria delle vittime dei recenti eventi alluvionali, l'elezione da parte del Consiglio camerale dell'organo esecutivo della massima Istituzione economica delle due province per il quinquennio 2023-2028. E sarà Paolo Govoni, già presidente e commissario straordinario della Camera di commercio di Ferrara, ad affiancare, in qualità di vicario, il presidente Guberti ai vertici della Camera di commercio per i prossimi cinque anni.

Oltre al presidente Guberti e al vice presidente Govoni compongono la Giunta camerale, che può contare su una struttura che ad oggi impiega 87 persone, nei suoi diversi servizi, presso la sede legale di Ravenna, la sede territoriale di Ferrara e le sedi decentrate di Cento, Comacchio, Faenza e Lugo: Claudia Guidi (settore Agricoltura), Massimo Mazzavillani (settore Industria), Alessandro Osti (settore Commercio), Andrea Pazzi (settore Cooperazione), Tiziano Samorè (settore Trasporti e spedizioni), Gian Luigi Zaina (settore Industria). Compito certamente non facile, quello che attende i nuovi amministratori dell’Ente camerale, chiamato ad operare in un contesto economico particolarmente complesso, in cui le piccole e medie imprese attendono precise risposte ed orientamenti per affrontare il futuro.

Nel corso della conferenza stampa, alla presenza del Prefetto di Ferrara, Rinaldo Argentieri, del Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri e del presidente della Provincia di Ferrara, Gianni Michele Padovani, così è intervenuto il presidente Guberti: “Fin dalle prime sedute abbiamo dato prova di coesione e senso di responsabilità, procedendo senza indugi con l'obiettivo di sostenere la volontà di ripresa e la capacità visionaria del territorio e dei nostri imprenditori. Con questo passaggio si completa la formazione della squadra di governo alla guida dell’Ente che, da subito, si è messo al lavoro varando, anche alla luce delle priorità indicate dalle Organizzazioni territoriali di categoria, una serie di azioni che prevedono, in particolare, l’attivazione, presso Unioncamere, del Fondo a sostegno delle imprese colpite da calamità naturali; l’approvazione di un bando straordinario a ristoro dei danni subiti dalle imprese e la messa a punto di una strategia di comunicazione per l’accessibilità delle informazioni ed una maggiore comprensione da parte delle imprese degli incentivi disponibili. Tra le novità del bando, la possibilità per Province e Comuni di cofinanziare l’intervento della Camera al fine di favorire una addizionalità delle risorse. Anche l’elezione di Paolo Govoni, cui va la stima e il mio personale ringraziamento - ha concluso Guberti - è avvenuta all’unanimità a dimostrazione dello spirito di unità che anima fin dai primi passi il nostro gruppo di lavoro.”

“Ho ritenuto importante in un momento di crisi e difficoltà per le imprese - ha commentato il vice presidente Paolo Govoni - proseguire il mio impegno in Camera di commercio perché oggi più di prima occorre lavorare insieme. La sinergia tra istituzioni e mondo delle associazioni e delle imprese sono convinto rappresenti un fattore decisivo per proporre misure efficaci che possano essere alla base di un rilancio dell’intero territorio ferrarese e ravennate. La fiducia che mi è stata accordata con la scelta di questa mattina a vice presidente – ha concluso Govoni - mi spinge ancora di più ad operare in questa direzione e al servizio delle imprese.

Michele de Pascale, presidente della Provincia e sindaco di Ravenna, impossibilitato a partecipare perchè ancora fortemente impegnato nella gestione dell'emergenza, ci ha tenuto ad inviare i suoi auguri: "Mi congratulo e faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro al team che guiderà il nuovo ente camerale di Ferrara e Ravenna, che già nel processo di formazione della nuova giunta camerale ha dato prova di grande coesione e collaborazione. Il lavoro di squadra e la condivisione sono aspetti non scontati, ma assolutamente necessari per affrontare le ampie sfide che la nuova Camera di commercio ha davanti, nell’interesse dell’intero territorio ravennate e ferrarese. Aspetti con una rilevanza ancora maggiore in questo momento difficile per la nostra comunità, che anche nell’emergenza ha dimostrato una straordinaria capacità di fare rete. Sono certo che questo gruppo di governo guidato da Giorgio Guberti, che in questi anni ha condotto ottimamente, prima da presidente e poi da commissario, la Camera di Commercio di Ravenna, e dal neo eletto vicepresidente Paolo Govoni, a cui faccio le mie congratulazioni, darà prova di grande professionalità e competenza a servizio e a beneficio delle imprese e dello sviluppo economico del territorio, che mai come ora necessitano del nostro pieno sostegno".