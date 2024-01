Canale di Suez, lieve flessione dei traffici verso Ravenna: "A dicembre il dato più basso del 2023"

C'è preoccupazione in tutto l'ambiente dei traffici e scambi commerciali per la temporanea sospensione del transito di molte navi mercantili dal canale di Suez a causa del conflitto in corso in Medio Oriente. La rotta alternativa è la circumnavigazione dell’Africa dal Capo di Buona Speranza e l’arrivo al Mediterraneo attraverso Gibilterra o la Manica, infatti, significherebbe percorrere oltre 2500-3500 miglia nautiche e tempi di navigazione più lunghi del 30%. Secondo l'Autorità Portuale di Ravenna, "i porti potenzialmente più svantaggiati dovrebbero essere quelli del Mediterraneo Orientale e, in particolare, quelli dell’Adriatico, mentre ne trarranno vantaggio gli hub di Le Havre, Rotterdam, Amburgo e in generale i porti del Nord Europa". Il Kiel Institute for the World Economy segnala a proposito che il numero dei transiti dal Canale di Suez è crollato del 60%, da 500.000 container al giorno a 200.000. Sempre secondo l'istituto, dall'inizio della crisi il traffico marittimo mondiale è diminuito dell’1,3%. Una situazione che per l’Italia rischia di avere un impatto molto maggiore.

"Ritardi e cambi di rotta potranno interessare anche il porto di Ravenna che importa dal Medio ed Estremo Oriente soprattutto prodotti metallurgici e che, pur non avendo servizi container diretti con l’estremo Oriente, ha comunque collegamenti feeder con porti maggiori situati nel Mediterraneo e a loro volta collegati con porti del Medio ed Estremo Oriente - riferisce l'Autorità Portuale di Ravenna - Ad oggi non sono ancora evidenti ripercussioni sul traffico del Porto di Ravenna, anche se si registra una lieve flessione nella movimentazione della merce proveniente dai porti del Medio ed estremo Oriente per il mese di dicembre: i dati del mese, ancora provvisori, indicano un mese positivo ma con una percentuale di merce proveniente dal Medio e Estremo Oriente pari al 18%, il mese più basso del 2023, tenendo conto che in alcuni mesi dell’anno la percentuale è stata anche superiore al 30%. Rispetto ai volumi movimentati nell’intero anno, se è vero che nel 2022 il traffico attraverso il Canale di Suez ha rappresentato il 17% di quello totale del Porto (19% includendo i container), nelle stime per il 2023 il traffico attraverso il Canale di Suez è invece salito al 20% di quello totale del Porto (24% includendo i container)".