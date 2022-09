Candidati a confronto sulla riforma delle concessioni balneari

Cervia ospita un dibattito politico nazionale sulla riforma delle concessioni balneari. L’appuntamento, intitolato “Il futuro delle spiagge”, è per mercoledì 14 settembre alle ore 21.15 all’Hotel Dante ed è organizzato da Mondo Balneare, rivista specialistica del settore turistico balneare, con il sostegno della Cooperativa Spiagge Ravenna che ha deciso di finanziare l’evento come servizio ai titolari di stabilimenti di tutta Italia.

Interverranno gli esponenti dei principali partiti politici candidati al voto del prossimo 25 settembre: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Marco Croatti (Movimento 5 Stelle), Massimo Mallegni (Forza Italia), Giovanni Paglia (Alleanza Verdi-Sinistra), Paolo Ripamonti (Lega), Manuela Rontini (Partito democratico). Il dibattito sarà condotto e moderato da Alex Giuzio, caporedattore di Mondo Balneare e giornalista specializzato in spiagge e demanio marittimo. Gli sfidanti dovranno rispondere alle stesse domande e avranno il medesimo tempo a disposizione.

"Dopo anni di proroghe, il governo Draghi ha imposto che le concessioni balneari debbano essere riassegnate tramite gare pubbliche entro il 2024, ma la riforma deve essere completata con un decreto attuativo da varare entro i prossimi sei mesi - spiega Giuzio - Sarà quindi la nuova maggioranza a dover decidere sulle questioni più importanti: come si faranno le gare, quali saranno i criteri di selezione e a quanto ammonteranno gli indennizzi per i concessionari uscenti. Su questi temi concreti, da cui dipende il futuro di un importante settore economico, interrogheremo gli esponenti politici per sapere come la pensano e per dare agli imprenditori balneari tutti gli elementi per decidere a chi esprimere la propria preferenza".

Anche nel 2018, in occasione delle precedenti elezioni nazionali, Mondo Balneare e Cooperativa Spiagge Ravenna avevano organizzato un analogo dibattito pre-elettorale: gli impegni che si erano presi allora gli esponenti politici fecero da base imprescindibile per i successivi negoziati fra le associazioni di categoria e le forze di governo. Prima dell’inizio del dibattito sono previsti i saluti istituzionali di Andrea Corsini, assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Mondo Balneare.