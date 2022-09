Caro energia, anche le banche spengono le luci: un piano per limitare i consumi

Il gruppo Cassa di Ravenna in relazione all’emergenza energetica, così come il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto attraverso il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”, ha posto in essere un proprio ulteriore piano volto a limitare i consumi di luce e gas, con particolare riferimento alla riduzione degli orari di illuminazione interna ed esterna e di quelli delle insegne.

Il gruppo bancario persegue dunque obiettivi di risparmio, prevenzione e gestione degli impatti ambientali aderendo ai principi del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e la finanza (United Nations Environment Programme Finance Initiative - UNEP FI), iniziativa che impegna a orientare le proprie strategie aziendali a favore della sostenibilità dell’ambiente. Tutte le strutture ed il personale del gruppo Cassa di Ravenna verranno quindi costantemente impegnate nel continuo miglioramento dell’efficientamento energetico.