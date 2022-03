Caro energia, il webinar di Cna per trovare soluzioni a favore di imprese e cittadini

Continua a preoccupare l’enorme rincaro delle bollette dell’energia. Questi aumenti si sono già tradotti in bollette più che raddoppiate, nonostante le risorse stanziate dal Governo per calmierare i rincari. Imprese e cittadini si trovano a sostenere spese ingenti, senza precedenti. Per aiutare le imprese in questa fase difficile, CNA Ravenna organizza il webinar “Caro energia: proposte e soluzioni per imprese e cittadini” che si tiene martedì 8 marzo, alle ore 18:30, per presentare agli associati i servizi, le opportunità, le strategie più efficaci per cercare di contenere gli aumenti e rispondere alle domande in materia.

Dopo l’introduzione dell’argomento a cura di Massimo Mazzavillani, Direttore Generale della CNA Territoriale di Ravenna, interverranno Ivan Lion, Amministratore delegato Ali Energia srl, Enrico Carosio, consulente di Ali Energia srl – Sportello Energia CNA Ravenna, Giorgio Morandi, Area Manager UniCredit Spa, Area Small Business Ravenna e Ferrara, Corporate Italy – Region Centro Nord, e Maurizio Spinelli, Responsabile Credito e Consulenza Finanziaria CNA Ravenna. Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per iscrizioni consultare il sito della Cna Ravenna.