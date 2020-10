Caso tassa di soggiorno, Ravenna Entrate: "A breve partiranno i controlli sul 2019"

Ravenna Entrate, società “in house” del Comune di Ravenna, interviene sul caso dell'applicazione e dei controlli sull'imposta di soggiorno, tributo gestito appunto dalla stessa società. "Abbiamo agito nel rispetto totale delle norme e delle tempistiche fissate dalla legge, in un contesto normativo chiarito dal legislatore e dalla giurisprudenza solo tra il 2017 e il 2018 - spiegano da Ravenna Entrate - Sostanzialmente sono state definite quali fossero le tipologie di controllo e conseguenti azioni da intraprendere da parte delle amministrazioni nei confronti di chi non avesse rispettato integralmente gli obblighi di legge in materia di imposta di soggiorno, anche nei confronti degli albergatori, qualificati come agenti contabili. In caso di mancato riversamento delle somme incassate nei conti dell'amministrazione pubblica, il reato a essi contestabile, secondo la prevalente giurisprudenza, è il peculato, con denuncia penale all'autorità giudiziaria competente, oltre alle azioni per il recupero delle somme dovute all'amministrazione pubblica. In buona sostanza, Ravenna Entrate ha avviato l'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno a intervenuta definizione normativa e giurisprudenziale del quadro complessivo, previo incontro con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cui sono state illustrate modalità e linee di intervento operative. Tutte le azioni sono state compiute e gli atti notificati entro i termini fissati dalla legge".

"Ravenna Entrate ha fatto, in un certo senso, da apripista anche a favore di altri comuni cui il protocollo di lavoro è stato illustrato, in un contesto normativo che, come detto, è stato definito chiaramente soltanto nell'ultimo biennio - continuano dalla società - Abbiamo notificato atti di recupero per le annualità 2017 e precedenti per un totale di circa 800.000 euro, elaborando gli atti per l'autorità giudiziaria e collaborando con la Guardia di Finanza, il tutto nel rispetto integrale del quadro normativo venuto ad evolversi nel contempo. L'attività di recupero, da parte di Ravenna Entrate, sta riprendendo a pieno ritmo, dopo il rallentamento a causa del Covid-19. L'attività di accertamento è attività straordinaria, rispetto a quella di riscossione ordinaria, ed è organizzata annualmente, per tipologie e per ciascun tributo, nel quadro degli obiettivi fissati per ciascuna delle entrate gestite. Riguardo all'imposta di soggiorno, a breve Ravenna Entrate procederà con il completamento delle liquidazioni e del controllo dichiarazioni per l'anno 2018, e con l'avvio dei controlli per l'anno 2019 e relativa notifica atti. A tal riguardo si vuole porre l'accento sulla correttezza degli atti fino a ora notificati. La rettifica o l'annullamento di alcuni di essi è conseguito alla rettifica, da parte di alcuni utenti, delle proprie dichiarazioni trimestrali (non corrette) in precedenza trasmesse a Ravenna Entrate, oppure per versamenti effettuati su conti correnti errati, non intestati a Ravenna Entrate ma ad altri enti. È bene sottolineare, al riguardo, che Ravenna Entrate non è solita cambiare Iban su cui effettuare i versamenti senza adeguata pubblicizzazione, le pagine del sito web sono da sempre estremamente chiare e aggiornate, così come la comunicazione e il rapporto con l'utenza che stanno alla base del rapporto di collaborazione tra le parti, amministrazione e cittadini".